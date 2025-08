Hétvégi olvasnivalók neres vállalkozói morálról, összevissza beszélő harcosokról és az angol harmadosztályról

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevelének hétvégi kiadása, az elmúlt hét legfontosabb-érdekesebb nagyobb cikkeivel, podcastjaival, hasonlóakkal. Akad többféle hírlevelünk, itt lehet feliratkozni rájuk.

Az élet itthon

Fotó: Kiss Bence

Hétfőn jelent meg cikkünk arról, hogy a Mészáros Lőrincet leginkább gazdagító vállalkozás alvállalkozói bajban vannak, mert a V-Híd nem fizet nekik, majd nem sokkal később kirúgta a V-Híd vezérigazgatóját Mészáros. A cikk két szerzője, Haszán Zoltán és Kaufmann Balázs podcastban is meséltek arról, hogy a V-Híd sztori mindennel szembemegy, amit Orbán elvárásként fogalmazott meg Mészáros Lőrinccel kapcsolatban.

Közben kijött az új GDP-adat, nem túl acélos számokkal, ami Nagy Mártonék szerint háború idején a realitás, de az európai országok többsége valahogy mégis többre volt képes. Az elemzők sem voltak elájulva a magyar gazdaság féléves teljesítményétől, és írtunk arról is, hogy közben a demográfiai trendek sem állnak túl jól, bő húsz év alatt a középkorúak országa lettünk.

Megírtuk emellett, hogy a 4iG úgy számol, 10 milliárdjába kerül majd a dégi Festetics-kastély, bemutattuk Orbán nagystratégiáját, szóltunk, hogy érdemes vigyázni, ha az ember papírra nyomtatott, bitcoinos témájú levelet talál az utcán, és foglalkoztunk azzal is, hogy hiába írták bele az Alaptörvénybe az önazonossághoz való jogot, durván jogsértők az eddig meghozott rendeletek.

Tusványos után

Fotó: Kristóf Balázs/444

Feltűnő, hogy idén még Orbán tusványosi beszédével sem tudott olyan heves reakciókat kiváltani, mint az elmúlt években: a megszokott EU-ellenes hergelés mellett kb. a „digitális polgári körök” bejelentése volt még megjegyezhető momentum, amikről meg elég nehéz megmondani, pontosan mik is, és mi velük a cél. Orbán saját körébe mindenesetre befért valahogy Dopeman is, így adta magát, hogy erről is kérdezzük Gulyás Gergelyt a kormányinfón. És ha már Tusványos, ajánljuk újra videós és írott riportunkat is.

A másik fideszes újítás a Harcosok órája című reggeli műsor, aminek első vendége rögtön Orbán Viktor volt, igazi digitális Stan és Pan párost alkotva Németh Balázzsal. De azért megnéztük egyben az első négy adást is, hátha le tudunk szűrni belőle valami tanulságfélét, és írtunk arról is, hogy a műsor vendégeként Takács Péter államtitkár Szily László korábbi cikkéről beszélt összevissza.

Interjút készítettünk Szabó Szabolccsal: a csepeli parlamenti képviselő a kegyelmi botrány után döntött úgy, hogy mégis elindul a negyedik képviselői mandátumáért, és szerinte a választókörzet kétesélyes, a Fidesz biztos harmadik lesz, és örülhet, ha 20-25 százalékot szerez.

Pride után

Fotó: Haszán Zoltán

Miközben Orbán Viktor és mögötte a teljes kormányzat arról beszélt, hogy idén nem lesz Pride Budapesten, egy maroknyi elszánt csapat összehozta az ország történetének egyik legnagyobb demonstrációját. Jogi mestercsel, kifaroló támogatók, be nem tartott DK-s ígéret, belső kommunikációt megfigyelő szélsőjobbosok, és utolsó pillanatban, titokban megadott rendőrségi oké: cikkünkben felidéztük a 2025-ös Pride szervezésének kulisszatitkait. Pénteken hallgatta ki a rendőrség amúgy Karácsony Gergelyt, ott voltunk, ahogy a főpolgármester tüntetők gyűrűjében bement, majd kijött a kihallgatásról.

Háború

Fotó: Bankó Gábor/444

Harkiv környékéről és Donbászból jelentkeztünk képes riporttal az ukrán katonanőkről: a hadseregben ma körülbelül 70.000 nő szolgál, ők önként vállalták a bevonulást, a háború minden nehézsége mellett a nemükhöz kapcsolódó kihívásokkal és hátránnyal is meg kell küzdeniük. Írtunk arról is, hogy Zelenszkij hogyan nyomta át a korrupcióellenes szervezetek függetlenségét felszámoló törvényt, majd hogyan kellett visszatáncolnia, Németh Ferenc Balkán-szakértő pedig arról írt hozzánk, hogy hogyan osztotta fel Szerbiát Kína és Oroszország.

A labda gömbölyű

Az FTC játékosai a Bajnokok Ligája selejtezőjének 2. fordulójában. Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

Több nagyobb focis cikkünk is volt a héten: egyrészt összefoglaltuk, hogy miről szól a NER aktuális, eddigi tán leghangosabb focibotránya, másrészt felidéztük, hogy Orbán Viktor éppen 25 évvel ezelőtt hirdette meg először a magyar futball felemelkedésének programját, de semmi sem úgy sikerült, ahogy eltervezték. És írtuk arról is, hogy nem tudni, miért jött, mit csinált, de megszünteti rejtélyes magyarországi cégét a nagy kínai futballbefektető.

És végre indul az angol másod-, harmad- és negyedosztályokat tömörítő, 72 csapatból álló English Football League, ezért összeszedtük, mi mindenre érdemes idén figyelni.