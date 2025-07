Orbán szerint Orbán az egyetlen garancia egy bizonytalan világban, Magyar szerint szoros szövetségekre van szükségünk

Illusztráció: Kiss Bence/444

„Ma a világ hat erőközpontjából öttel jó kapcsolatot ápolunk, egy, amellyel nem. Rendben vagyunk az amerikaiakkal, az oroszokkal, a kínaiakkal, az indiaiakkal és a türk világgal is, és nem vagyunk rendben Brüsszellel” – Orbán Viktor Tusványoson.

„Nem sodródnunk, nem lavíroznunk, helyet kell foglalnunk a nyugati asztalnál. Magyarország nem lehet kompország többé” – Magyar Péter Székesfehérváron.

A Tisza Párt elnöke Orbán Viktor tusványosi beszédére időzítve tartott hasonló tematikájú, szerényebb történelmi ívű beszédet. Magyar Péter a tőle megszokott politikai taktikával próbálta magát egy szintre emelni a magyar miniszterelnökkel, annyiban pedig előnye is volt, hogy Orbán után beszélt, tehát megvolt a viszonyítási alap. Tette mindezt Székesfehérváron, az egyik legnagyobb támogatást élvező, pár pártjával időnként kritikus fideszes polgármester, Cser-Palkovics András városában, ezerötszáz-kétezres közönség előtt.

Orbán Viktor ezzel szemben szintén nagyjából kétezer-kétezerötszáz ember előtt beszélt, még ha határon túl is, de hazai terepen. Nézői, hívei között voltak CÖF-busszal érkező nyugdíjasok, pártfunkcionáriusok, a legkülönfélébb kormánypárti intézetek első-, másod- és harmadrangú elemzői, kutatói, megmondó emberei. Fesztiválozók nem nagyon.

A Tusványoson megjelent Orbán-tábor mindig is kikezdhetetlennek bizonyult, a legellentmondásosabb beszédek után is hűen kitartanak a pártvezér mellett. „Ránk számíthatsz!” – szólt az idei Tusványosi Szabadegyetem mottója, de Orbán beszédének mottója úgy is szólhatott volna: „Csak ránk számíthatsz! ”

Változó világ

Mind Orbán, mind Magyar ugyanazzal az alaptétellel kezdte beszédét: a világrend változóban van.

„2022 februárjában Európa modernkori történelme megváltozott. Egy európai országot egy külső hatalom támadott meg. (...) Ez a felelősség nem megosztható, egyértelmű. Ez Vlagyimir Putyin felelőssége. A világ ezen a februári napon új korszakába lépett” – mondta Magyar Péter.

„Nem elég csak a propagandában süketelni, hanem ha ott van az asztalon az amerikaiak által kitárgyalt és az ukránok által elfogadott béketerv, akkor fel kell emelni a telefont, vagy fel kell szállni a honvédségi luxus jetre, és meg kell kísérelni meggyőzni az orosz diktátort, hogy legalább olvassa el ezt a béketervet” – így Magyar.

„Magyarország diplomáciai és hatalmi befolyásának korlátai nyilvánvalóak” – mondta Orbán, majd elmesélte, hogy a tavalyi békemisszión hiába mondta Volodimir Zelenszkijnek, hogy tűzszünet kell, mert az idő nem az ő oldalukon van, az ukrán elnök azt mondta, téved. Ebből szerinte jól látszik, hogy érdemes az országnak békeerőfeszítéseket tennie, de elsősorban békeszövetségesek kellenek.

Tehát ha nem tudjuk kitárgyalni a békét, fel kell készülnünk a háborúból való kimaradásra. Ennek egyik fontos feltétele, hogy ne legyünk kiszolgáltatottak, legyünk jóban a világ minden hatalmi központjával. „Ma a világ hat erőközpontjából öttel jó kapcsolatot ápolunk, egy, amellyel nem. Rendben vagyunk az amerikaiakkal, az oroszokkal, a kínaiakkal, az indiaiakkal és a türk világgal is, és nem vagyunk rendben Brüsszellel.” Utóbbi erőközpont volt Orbán beszédének központi témája.

Mit kezdjünk Brüsszellel?

„Most azt mondom, hogy ha háborúról van szó, akkor nem kettő, hanem három Nap van az égen” – mondta Orbán, felidézve valóban elég aktuális háromtest-problémát. Orbán világrendszerváltásról szóló fejtegetése a teljes létbizonytalanság állapotát idézi meg – a világban az erőegyensúly felborult, az európai vezetés pedig ezt nem észlelte időben, és képtelen alkalmazkodni.

Orbán szemében az Európai Unió nyugati szárnya központosítani akar, miközben a migrációs válság miatt egykori identitása eltűnőben van, a világháború felé sodródik, ráadásul elvágja magát a világ nagyhatalmaitól – magyarán hanyatlik. Orbán kormányra kerülése óta lényegében minden Tusványoson ilyesmiről beszél. Bár nem fejtette ki, erre a problémára általában két megoldása van: belülről kell megváltoztatni Európát, illetve fenn kell tartani a kapcsolatokat más erőközpontokkal is.

Magyar megoldása ebben a kérdésben radikálisan eltérő válaszokat ad: „Az új, megváltozott világrendben Magyarország biztonságának egyedüli záloga az uniós tagság és (...) a NATO. ”

„Aki folyamatos vétózással az Unió kerekeinek a küllői közé újabb és újabb botokat döf vagy ellenséges hatalmakkal játszik össze, az Magyarország és a magyar emberek biztonságát kockáztatja” – mondta Magyar, aki szerint a hintapolitika nem megoldás.

Orbán szerint a nyugati világ a demokratikus-autoriter rendszerek tengelyén értelmezi a világot, így a háborút is – ő azonban az erő nyelvét, fideszes megfogalmazásban a reálpolitika nyelvét beszéli. Magyar Péter erre így felel: „Mondjuk ki nyíltan az úgynevezett demokrácia export hibáira nem a gyűlöletexport a helyes válasz. És ha elvárjuk, és joggal várjuk el, hogy más országok ne szóljanak bele hazánk belügyeibe, akkor nekünk is ugyanígy tiszteletben kell tartanunk a másik országok szuverenitását.”

Hazahozni a pénzt

Ez a két teljesen különböző EU-viszony két teljesen más megoldást eredményez befagyasztott EU-s források hazahozatalára. Orbán egy ponton az EU-s költségvetésről kezdett el beszélni, amely szerinte háborús költségvetésként elfogadhatatlan Magyarország számára. Gyorsan kiderült, mi még a baja vele: „A hétéves költségvetés elfogadása az egyhangúságot igényel. És amíg nem kapjuk meg az elmaradt pénzünket, addig nem lesz új európai költségvetés sem. Hazahozzuk és nem teszünk semmilyen engedményt sem a szuverenitásunkból.”

Orbán szerint a tiszások úgy hoznák haza a pénzt, hogy Brüsszel cserébe rájuk kényszerítené a háború támogatását, Ukrajna felvételét az EU-ba, a migránsok beengedését, a multikat terhelő adók visszavonását és a rezsicsökkentés megvonását.

Ezekre a vádakra Magyar kitért a beszédében. Elmondta, hogy az európai szövetségesekkel közösen, felelősséggel kell kormányozni Európát. „Ehhez hozzátartozik annak őszinte kimondása is, hogy a Tisza közössége és a magyarok döntő többsége nem támogatja Ukrajna gyorsított európai uniós csatlakozását, és a jelenlegi formájában az Unió 2028-2034-es költségvetését sem.”

„A Tisza nem fogad el semmilyen migrációs migránskvótát, és azt sem, hogy ezért hazánknak büntetést kelljen fizetnie” – mondta Magyar, aki szerint ugyanakkor a magyar kormánynak olyan jogszabályokat kell alkalmaznia, amelyek megfelelnek az uniós jognak, egyben „alkalmasak is hazánk megvédésére”.

Magyar szerint Orbán nem Magyarország miatt vétózik, „hanem a saját hatalma és vagyona megtartása érdekében”. Azt ígérte, kínai és arab hitelek felvétele helyett a leendő tiszás miniszterelnök harmadik útja Brüsszelbe vezet, ahonnan „addig haza sem jön, amíg nem nyitja meg az utat a zárolt brüsszeli uniós források előtt”.

Ki szítja a gyűlöletet?

„Mi pedig eldöntöttük, hogy se a Tiszát, se a DK-t nem engedjük kormányra, mert azt akarjuk, hogy Magyarországnak békepárti és nemzeti kormánya legyen” – mondta Orbán, és sokakban felmerülhetett, pontosan kiket is jelent ez a „mi”, és mit is takarhat az „eldöntöttük”.

A tusványosi beszédben belpolitikai témáról jószerével szó sem esett. Ezzel szemben Magyar hosszasan sorolta az ország megélhetési, hétköznapi problémáit. Orbán legfeljebb a családtámogatási és az oktatási eredményeiről beszélt, de alapvetően azt az érzetet akarta kelteni, hogy legitim belpolitikai ellenfele nincs: mindenkit megvettek kilóra, még az elégedetlenkedő zenészeket is.

Ezt a helyi fideszes táborozókkal folytatott beszélgetéseink is megerősítették. Sokan úgy vannak vele, hogy a Fidesznek bár vannak hibái, alapvetően jó irányba mennek a dolgok, minden más csak rosszabb lehet. Magyarán el se tudnak képzelni egy alternatív valóságot, a jó ellenzékiek pedig olyanok, mint amilyenek Tusványoson is megjelennek: félhulla pártok utolsó politikusai. Mindenki más és a támogatói menjen az anyjába.

„Honfitársainkat hazaárulónak bélyegzik pusztán azért, mert másként gondolkodnak. Polgárokat zárnak ki a nemzeti közösségből, mert más pártokat támogatnak, vagy más értékeket vallanak” – mondta Magyar, aki a közbeszédet alakító politikai és médiaszereplőket arra kérte, hogy „hagyjanak fel a gyűlöletkeltéssel, a megbélyegzéssel és az uszítással”.

Természetesen mindkét fél a másikat hibáztatja az anyázással: „Amíg mások Harcosok Klubja néven digitális trollhadsereget építenek, hogy harcoljanak, romboljanak, szétszakítsanak, addig mi a Tiszánál a személyes találkozások és az összetartozás erejében hiszünk” – mondta, a Telex kérdésére pedig arról beszélt, hogy a Tisza nem szeretne digitális harcosokat, és ha vannak ilyenek, akkor inkább menjenek el az országjárás helyszínére.

Orbán továbbgörgette a digitális harcot, a Harcosok Klubja után megalapította a Digitális Polgári Köröket, mert felismerte, hogy a világ megváltozott. „A Tiszás digitális agresszió ellen korábban már létrehoztuk a Harcosok Klubját, és ez fontos, de nem mindenkinek való a harc” – mondta. Szerinte a mostani kort, a digitális teret a rombolás uralja. „Valamit tehát tennünk kell. A közösségeinket újra kell szervezni a modern kornak megfelelően, tudomásul kell vennünk, hogy egy közösség akkor működik, ha van digitális lába.”