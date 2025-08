Lánczi Tamás feljelentette Fleck Zoltánt

„Magyarország alkotmányos rendjének védelme minden magyar állampolgár és politikai szervezet kötelessége, ez a szuverenitásunk alapja. Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke feljelentést tesz az alkotmányos rendet veszélyeztető Fleck Zoltán ellen, aki a Tisza Párt rendezvényén nyíltan hangoztatta, hogy „forradalomra van szükség, nem kormányváltásra”, valamint hogy „akár zsarolással és fenyegetéssel is nyomást kellene gyakorolni a köztársasági elnökre a kormányalakítás érdekében” – tette közzé egy Facebook-posztban a Szuverenitásvédelmi Hivatal.

Fotó: Halász Júlia

Fleck Zoltán, az ELTE jogi karának oktatója még júniusban, egy Tisza-szigetes kerekasztal-beszélgetésen beszélt arról, hogy ha a Tisza győz a 2026-os választáson, a köztársasági elnöknek akkor is jogában áll a vesztes párt vezetőjét megbízni a kormányalakítással, de a parlament nem fogja megszavazni a miniszterelnököt, viszont akár fel is oszlathatja a parlamentet és új választásokat írhat ki. Majd úgy fogalmazott, hogy akár zsarolással és fenyegetéssel is nyomást kellene gyakorolni a köztársasági elnökre a kormányalakítás érdekében.

Ezen az eseményen mondta azt Lánczi szerint Fleck, hogy „forradalomra van szükség, nem kormányváltásra”, amiért most, egy hónappal később feljelenti őt.