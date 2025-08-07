A rapsztár Desh lucskos-füves dalát választották háttérzenének Orbán romákról szóló Facebook-videójához

„Deshi a csajodat nyalja, behatol a farka / Kicsit lucskos, de ő így szereti” – rappeli Talpra cigányok című slágerében Molnár Attila, vagyis a rapper-énekes Desh. Ez azért érdekes, mert a magyar miniszterelnök csapata ezt a számot találta meg háttérzenének a videóhoz, ahol Orbán Viktor Dopemannek fejtegeti, miért nagy a népszerűsége a romák körében.

A fent idézett részlet ugyan nem, ellenben a címadó „Talpra cigányok, / dikk de zsiványok / Mellettem a család, / reszkess enemy” sorok hallhatók a videóban:

Még pár sor a számból: „Nagyon vörösek a szemeid, a kezeidben bong / Emlegeti majd a nevemet, úgy mint a Trianont / Úgy szakítom a ruhád, kicsi cici kicsatolt / Amíg cumizod a kárt, bedobok egy Dedalont.”

Valószínűleg nem véletlenül nyúlt ehhez a számhoz Orbán csapata: a Talpra cigányok az utóbbi pár évben felfutó Desh egyik leghallgatottabb száma, 10 millió megtekintés felett jár YouTube-on. A klipben, amely a Blöff című filmet idéző lakókocsizó romákkal és a „digólottón” meggazdagodó Deshsel nyit, szinte minden roma sztereotípia megjelenik.

A videó kivágás a Dopemannel közös interjúból van, ahol Orbán hosszabban beszélt a romaságról. A miniszterelnök szerint azért nagy a támogatottsága a cigányság körében, mert egyrészt „rendkívül sok olyan cigány család van, amely munkából tudja magát eltartani, 2010-ben meg nem tudta. Beléjük rugdostak, lenézték őket, ingyenélőnek nevezték, aztán kiderült, hogy amikor van lehetőség, a nagy részük nem ilyen. Hát eljön dolgozni. Rengetegen vannak. Van egy cigány középosztályosodás Magyarországon. Egész addig, amíg az építőipar jól megy, meg néhány szakma jól megy, addig van meló is.”

Másrészt a miniszterelnök szerint a romáknak tetszik a kormány családpolitikája: „Egy olyan közös tradicionális közösségről beszélünk, ahol a család archaikus módon messze a legfontosabb, semmi nem lehet fontosabb annál, és miután a munka mellett a másik ilyen zsanér, amin ez a szabadság és igazságosság ellentéte föloldódik, és a jobb-baloldal eltűnik, és egy nemzeti alapú politika jön létre, az a munka és a család.”

Rapipar és a Fidesz

A Fidesz mostanság érdekes viszonyt folytat a magyar rapszcénával:

A drogügyi kormánybiztos a dealerek tettestársának nevezi a rappereket, a teljes kormánymédia beleáll Majkába, aki eljátssza Bindzsisztán miniszterelnökének fejbe lövését,

majd a magyar miniszterelnök felveszi az első Digitális Polgári Körbe Dopemant,

aki évekkel korábban még Orbán Viktor hungarocell változatának a fejét rugdosta,

és aki drogozásról, kurvázásról és arról rappel, hogy „ha vérzik a ribanc, akkor baszni is tud!”

Erről magát a miniszterelnököt is meg akartuk kérdezni, de ő azt válaszolta, hogy a Dopemannel közös interjújában ezt a témát is érintik – de nem érintették.