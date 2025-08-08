Eltávolították Matolcsy maradék embereit az MNB-alapítvány nagyot bukó ingatlancégének éléről

Fél évbe telt, amíg Varga Mihály bizalmába tartozó vagyonkezelőknek sikerült eltávolítaniuk a GTC ingatlanvállalat vezetéséből a Matolcsy-klánhoz kötődő embereket - írja a HVG.
A főleg luxusingatlanokkal foglalkozó, GTC nevű lengyelországi ingatlanfejlesztő cég részvényeinek többségét 2020-ban vette meg az MNB-alapítványok vagyonkezelő cége. Később a válallat részvényei több mint ötven százalékkal leértékelődtek a tőzsdén. Miután a Számvevőszék közzétette jelentését az MNB-alapítványok gazdálkodásáról, és feljelentést tett, a GTC folyamatosan vesztett az értékéből, el van adósodva, és a hitelminősítése is romlott - ennek ellenére még tavaly év végén is óriási lakáscsomagot vett Németországban.
A lengyel ingatlanos cég mindezzel együtt még mindig az MNB Pallas Athéné alapítványa legértékesebb vagyona. A cég vezetéséből jegybankelnöki kinevezése után márciusban Varga Mihály már kirúgta Matolcsy Ádám baráti körének egyik fontos tagját, Stofa Györgyöt, akinek a segítségével a kis Matolcsy a bukása előtti utolsó pillanatban még a saját köreibe mentette volna át a Pallas Athéné alapítvány még megőrzött vagyonkezelési jogait is.
Őt követik most azok a korábbi igazgatók, akiket a HVG szintén Matolcsy Ádám bizalmasaiként említ. Mint a GTC honlapján is megjelent, a vállalat vezetéséből Farkas Zsolt és Gosztonyi Balázs távozik - mindkettőjüket még a Matolcsy-érában delegálták a posztjukra. A három őket váltó új tag: Jacek Baginski, Rencz Botond és Ország Mihály.
„Úgy látom, egyesekre van »kilövési engedély«, Somlai Bálintra, Matolcsy Ádámra”
például - nyilatkozta most csütörtökön szintén a HVG-nek Nyikos László, az MNB 2015-ben megválasztott felügyelőbizottsági tagja, aki gyakorlatilag a teljes jegybanki alapítványos botrányt és Matolcsy György olykor eszetlen pénzköltését közvetlen közelről követhette nyomon a pozíciójából kifolyólag.
Az Állami Számvevőszék idén tavasszal hozta nyilvánosságra az összesen több mint 500 oldalas jelentését a Magyar Nemzeti Bank, az általa létrehozott alapítványok és kapcsolódó cégeik gazdálkodásáról. A dokumentumokban számos súlyos megállapítást is tettek,amelyek után nyomozás is indult az ügyben hűtlen kezelés gyanúja miatt. Az ügyről számos cikkben beszámoltunk: például itt, itt, itt, itt, itt és ebben a cikkben érthetőn és egyszerűen foglaltuk össze a lényegét a sztorinak.
Nyikos László saját felelősségéről azt mondta, lehetett volna bátrabb és harciasabb a jegybanki alapítványok ügyével és Matolcsy pénzszórásával kapcsolatban.
Az ÁSZ szerdán publikálta a Matolcsy György vezette MNB alapítványainak gazdálkodásáról szóló jelentéseit.
Eddig csak azt tudtuk, hogy a Számvevőszék vagyon elleni és gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmények gyanúja miatt tett feljelentést ismeretlen tettes ellen.
De nem azért, hanem mert hivatalos feladatainak száma jelentősen megnövekedett - közölte Szécsényi Bálint.
266 milliárd forint volt a jegybanki alapítványok induló vagyona, ami akár 460 milliárd forint lehetne, de ebből csak 283 milliárd forint van meg. Az is jó eséllyel csak papíron.
Az MNB-alapítványok bő tíz éven át nagyjából azt csinálhattak, amit akartak. Több száz milliárd forint elégett, Matolcsy körei dúsgazdagok lettek. A Fidesznek nehéz lesz eltávolítani magától az ügyet, amelyben rengeteg az összefonódás fideszes (ex)politikusokkal, körökkel, kinevezettekkel.
A jegybanki alapítványok százmilliárdokat égettek el, de a nemzeti bank volt elnökének felelősségét nemigen firtatják. Pedig a számvevőszék nemcsak az alapítványok, hanem az MNB ellenőrzése során is talált furcsaságokat. És ott is felbukkant az elnök fiának barátja, Somlai Bálint.
Mivel az egyetem fenntartójának aktuálisan nem volt szüksége az államtól kapott pénzre, abból vállalati kötvényeket vett az MNB-alapítvány cégétől. Ezzel vagyona 80 százalékát adta át neki, de az alapítvány szerint ez volt a legjobb megoldás.
Ha megszédülsz a Zrt.-ktől, nem érted, mi ez a sok Pallas Athénézás, és fogalmad sincs, mi az a magántőkealap, akkor neked szól ez az összefoglaló az elmúlt évtizedek egyik legpofátlanabb közpénzkiszervezéséről.
Pedig a lengyelországi GTC ekkor már úszott az adósságban, de belevágott egy közel 180 milliárd forintos üzletbe.