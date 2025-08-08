Megegyezett a Disney Gina Caranóval, akit évekkel ezelőtt egy instagramos posztja miatt rúgtak ki

Peren kívül, közös megegyezéssel zárta vitáját Gina Carano színésznő, és az őt évekkel korábban kirúgó Lucasfilm.

A Lucasfilm még 2021-ben rúgta ki Gina Carano színésznőt egy elfogadhatatlannak tartott Instagram-posztja miatt. Carano a Mandalorian című Star Wars-sorozatban szerepelt, és egyértelműen terveztek vele a továbbiakban is, csakhogy közösségi médiás politikai aktivitása már nem fért bele a stúdió tulajdonosának, a Disney-nek.

Gina Carano 2019. december 16-án, a Skywalker kora hollywoodi bemutatóján. Fotó: Image Press Agency/NurPhoto via AFP

A volt ketrecharcos színésznőnek abban az időszakban több olyan posztja is volt, amit a Star Wars-rajongók és a stúdiók is problémásnak gondoltak. Volt, hogy összeesküvés-elméleteket terjesztett, máskor a kötelező maszkviselést vagy a genderidentitást kifejező névmások használatát vagy éppen magát az LMBTQ-közösséget gúnyolta. Ezek miatt sokan támadták - ő pedig egyre inkább úgy érezte, hogy politikai alapon utálják őt. Egy darabig viszont a stúdió számára fontosabb volt, hogy a sorozat sikeres, Carano karaktere pedig népszerű.

Aztán jött egy olyan poszt, ami már sok volt a cégnek. Carano Instagram-bejegyzése párhuzamot vont a „politikai nézeteik miatt utált emberek” – önmagát, és úgy általában véve Trump híveit is ide sorolta – és a zsidók elleni náci gyűlöletkeltés között.

„A zsidókat nem náci katonák, hanem saját szomszédaik, köztük gyerekek verték az utcákon” - írta szomorú szmájlival.

A Disney ekkor bontott szerződést vele.

A színésznő 2024-ben úgy döntött, hogy pert indít, amiben kártérítést követel, és azt, hogy vegyék vissza a Mandalorian sorozatba. Perköltségeit a Tesla-vezér milliárdos, Elon Musk állta.

Keresetében Carano azt állította, hogy a Disney akkoriban arra kérte, hogy találkozzon egy LMBTQ+ jogvédő csoporttal, ám ő ezt megtagadta. Ezután a Disney LMBTQ+ alkalmazottainak egy csoportjával kellett volna találkoznia, ám ő erre is nemet mondott, állítása szerint ezután bocsátották el, amiért ő a Disney-t és a Lucasfilmet is „zaklatással, diszkriminációval és megtorló intézkedésekkel” vádolta.

Most, a peren kívüli megegyezés után a Lucasfilm szóvivője azt mondta, hogy Caranót „rendezői, kollégatársai és stábja mindig nagy tisztelettel fogadta, ő pedig keményen dolgozott azon, hogy tökéletesítse munkáját, miközben kedvesen és tisztelettel bánt a kollégáival”.

„A per lezárultával a közeljövőben lehetőségeket keresünk az együttműködésre Caranóval” – tette hozzá a cég szóvivője.

A színésznő a megegyezés után arról posztolt, hogy a megállapodást „minden érintett fél számára a legjobb eredmény”. Külön hálálkodott Elon Musknak is:

„Szeretném kifejezni legmélyebb, szívből jövő hálámat Elon Musknak, egy olyan embernek, akit soha nem ismertem, de aki jó szamaritánusként a segítségemre sietett azzal, hogy finanszírozta a perem.”

Carano és a Disney megállapodása egy olyan pillanatban született, amikor az Egyesült államokban vállalatok sora szünteti meg a DEI-programjait.

Donald Trump amerikai elnök gyakorlatilag hivatalba lépésének pillanatában háborút hirdetett a DEI (diversity, equity and inclusion, vagyis sokszínűség, esélyegyenlőség és befogadás) programok ellen. Ezek kifejezetten olyan programok, amelyekkel a vállalatok igyekeznek biztosítani, hogy egyes alulreprezentált társadalmi rétegek (nők, bevándorlók, feketék, csak hogy a legláthatóbbakat emeljük ki) is egyenlőbb esélyekkel jelenhessenek meg a munkaerőpiacon, magyarán hogy senkit ne diszkrimináljanak negatívan a neme, bőrszíne, vallása, szexuális orientációja, stb. miatt a munkahelyén.

A Trump-adminisztráció szerint a DEI-programok pozitív diszkriminációja elfogadhatatlan, ezért minden módon igyekeznek fellépni ellenük. Méghozzá sikerrel, a nagy cégek (pl. a Meta (Facebook), az Amazon és a McDonald's) is sorra jelentették be az év elején, hogy részben vagy egészben befejezik a DEI-programjaikat, aki pedig ezt nem tette meg önként, annál - például ilyen a Disney - a kormányhivatal kopogtatott.

via Guardian