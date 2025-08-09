„Az értelmes szó nem volt elég, lépni fogunk” – a drogügyi kormánybiztos ismét betámadta Pogány Indulót

Bár akkor becipzározta a száját a rapper, amikor a pénteki szigetes koncertjén is zúgott a Mocskos Fidesz, azt ezúttal sem mulasztotta el megkérdezni a közönségtől, hogy szívtak-e ma is rendesen.
Természetesen nem hagyta ezt szó nélkül Horváth László drogügyi kormánybiztos, akit szerencsére az nem zavar, hogy a főnöke, Orbán Viktor a drogdíler (ez a Dopeman jelentése) művésznevű, a nők, akár kiskorúak elleni erőszakot és drogfogyasztást éltető művésszel fotózkodik és podcastol. Egy szombat délelőtti reels videóban Horváth azt írta a Pogány-koncertről készült videó mellé:
„Azt már látható, kire nem számíthat a társadalom a drog elleni küzdelemben (…) Hiába próbáltuk, az értelmes szó nem volt elég. Lépni kell, ezt nem hagyhatjuk ennyiben. És lépni is fogunk”.
Horváth nem most először nézte ki magának a rappert, kettejük május vége óta tartó csörtéiről korábban itt írtunk bővebben. Szirmai ugyanis (a Pogány Induló Szirmai Marcell művészneve) ugyanis már az új drogszabályozás után azt mondta: „Szarok az új törvényekre, kurvára leszarom egyébként. Csak egyedül benneteket féltelek. Ezért nagyon halkan kérdezem meg, hogy rendőr meg ne hallja, szívtatok ma rendesen?”
A rappernek egyébként messze nem ez volt az első koncertje, ahol zúgott a mocskos Fidesz. De ezek közül is külön érdemes megemlíteni a gyulait, mivel azután a koncert után a város fideszes polgármesterének is ki kellett osztania a drogügyi kormánybiztost, de úgy általában is a nemzeti oldalt.
A rapper inkább becipzározta a száját.
Horváth László szerinte az online teret elárasztják az olyan tartalmak, amikben a celebek ösztönzik a drogfogyasztást.
Horváth László szerint bűntárs az, aki drogokról rappel, és megálljt kell neki parancsolni. Nem ez az első téma, amiben művészeknek vagy civileknek akar megálljt parancsolni.
Amikor két szám között bemondta, hogy a szervezők megkérték, ne kérdezze meg, amit kérdezni szokott.
„Nem ajánlom senkinek, hogy politikai alapon akarja megszabni, hogy valaki valahol felléphet-e. Az a 70-es, 80-as évek agitprop szellemisége, amihez nem szabad visszatérni.”