Újra működik az EESZT

belföld
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Valamennyi elektronikus közigazgatási szolgáltatás, beleértve az EESZT-t is újra működik – derül ki az Energiaügyi Minisztérium vasárnap reggeli sajtóközleményéből.

Magyarország e-közigazgatása augusztus 8-án kezdett el akadozni, nem lehetett elérni például a magyarorszag.hu-t, a DÁP felületeit, vagy a Vendégem szállásalkalmazást.

Ezeknek a szolgáltatásoknak a nagy része másnap, augusztus 9-én újra működött, de az EESZT nem, ezért a Belügyminisztérium elrendelte, hogy az Országos Mentőszolgálat által üzemeltetett háziorvosi ügyeleti pontokon papír alapú receptírást is biztosítani kell.

Mindeközben Magyar Péter és Takács Péter egészségügyi államtitkár komment háborút folytattak a leállásokról. Magyar azt kérte számon Takácson, hogy a kormány miért nem ad tájékoztatást, és miért nem teszi lehetővé, hogy amíg a hibát elhárítják, az emberek hozzájussanak a gyógyszereikhez.

Ezután álltak át papíralapú receptírásra az ügyeleteken, de előtte még Takács számonkérte Magyar Péteren, ő miért nem tett semmit a leállt EESZT-vel:

Fotó: Takács Péter Facebook-oldala

A minisztérium közleménye szerint a problémát több hardver-elem meghibásodása okozta.

belföld Takács Péter e-közigazgatás Magyarország eeszt EESZT Portál magyar péter
Kapcsolódó cikkek

Még mindig nem megy az EESZT, az ügyeleteken lehet papír alapú receptet iratni

Ezt a Belügyminisztérium rendelte el. A Magyarország.hu már működik.

Windisch Judit
belföld

Az egészségügyi államtitkár számon kérte Magyar Pétert, hogy ő miért nem csinál semmit a leállt EESZT-vel

Az egyébként nem derült ki, pontosan miért is áll a rendszer péntek óta.

Windisch Judit
POLITIKA