Egy szokásos hétfő a MÁV-nál: felsővezeték-szakadás és baleset miatt elesett a székesfehérvári és az újszászi vonal

Nem indul zökkenőmentesen ez a hét sem a MÁV-nál. A Mávinform tájékoztatása szerint ugyanis Rákoshegy és Maglód között felsővezeték-szakadás miatt kora estig nem lehetséges a közlekedés. Ezért hosszabb menetidőre, pótlóbuszokra, kerülő útvonalon közlekedő távolsági és kimaradó elővárosi járatokra kell számítani. A MÁV a Budapest és Szolnok között, illetve a Szolnokon túli utazásokhoz a ceglédi vonalat ajánlja.

Azonban nem ez az egyetlen kihívás hétfőn, amivel meg kell küzdenie a MÁV-nak. Gárdony és Székesfehérvár között délelőtt ugyanis baleset történt, így a vonatok csak egy vágányon tudnak közlekedni. Ez pedig hosszabb menetidőt és kimaradó járatokat von maga után.

Azoknak sincs könnyű dolga, akik a Balatonra utaznának, hiszen két Tópart IC helyett is pótlóbuszok közlekednek. A Déli pályaudvarról 11:35-kor Nagykanizsára indult Tópart InterCity (IC 844) a késése miatt csak Balatonszentgyörgyig közlekedik, utasait pótlóbusz szállítja tovább.

A Nagykanizsáról 15:14-kor a Déli pályaudvarra induló Tópart InterCity (IC 843) pedig csak Balatonszentgyörgytől közlekedik. Utasai Nagykanizsa és Balatonszentgyörgy között pótlóbusszal utazhatnak.