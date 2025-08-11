Felgrafitizték a jeruzsálemi Siratófalra, hogy „Gázában Holokauszt van”

külföld
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

„Gázában Holokauszt van”

– ezt a héber szöveget fújta fel egy 27 éves helyi férfi Jeruzsálemben a Siratófalra. A gyanúsítottat a rendőrség elfogta, még ma bíróság elé állítják. Egy fotó a grafitiről:

Forrás

A Siratófal a Jeruzsálem óvárosában van, a Templom-hegynek a része, ahol egykor a zsidó vallás legszentebb helye, a jeruzsálemi templom állt. Utolsó állapotában (a Heródes király-féle bővítés után) a mai Siratófal volt a templom udvarának határa. Ma praktikusan ez a zsidó vallás legszentebb helye, a Templom-hegyen ugyanis elvileg tilos a zsidóknak imádkozni.

A Siratófal 2023-ban.
Fotó: FREDERIC PETRY/Hans Lucas via AFP

A grafitizést izraeli politikusok és kormánytagok is elítélték. A Siratófal rabbija szerint „egy szent hely nem arra való, hogy ott tiltakozzanak”, és a felelősök megbüntetésére szólított fel.

Izrael 2023 októbere, a Hamász brutális terrortámadása óta háborút visel a Gázai övezetben, ahol jelenleg megtervezett éhínség van, amiről itt írtunk bővebben. Az izraeli hadsereg Gáza teljes megszállására készül, ez ellen nemrég a túszok hozzátartozói szerveztek tüntetést Tel-Avivban. (via Haaretz)

külföld izraeli-hamász háború grafiti gáza Izrael templom-hegy jeruzsálem
Kapcsolódó cikkek

A megtervezett éhínség

Katasztrofális a helyzet Gázában, és elsősorban Izraelen múlik, meddig marad ez így. A nemzetközi felháborodás hatására kisebb engedményeket tettek, de a tömeges éhezés enyhítéséhez sokkal többet kellene tenni, és sokkal gyorsabban.

Horváth Bence
külföld

Netanjahu: Egész Gázát megszálljuk, ez a szándékunk

Az izraeli miniszterelnök a Fox Newsnak ismerte el, hogy ilyen terveik vannak.

Bábel Vilmos
külföld

A túszok hozzátartozói szerveztek tüntetést Gáza megszállása ellen Tel-Avivban

A hozzátartozók félnek, hogy a tervezett megszállás veszélybe sodorja a túszok életét.

Bábel Vilmos
külföld