Felgrafitizték a jeruzsálemi Siratófalra, hogy „Gázában Holokauszt van”

„Gázában Holokauszt van”

– ezt a héber szöveget fújta fel egy 27 éves helyi férfi Jeruzsálemben a Siratófalra. A gyanúsítottat a rendőrség elfogta, még ma bíróság elé állítják. Egy fotó a grafitiről:

A Siratófal a Jeruzsálem óvárosában van, a Templom-hegynek a része, ahol egykor a zsidó vallás legszentebb helye, a jeruzsálemi templom állt. Utolsó állapotában (a Heródes király-féle bővítés után) a mai Siratófal volt a templom udvarának határa. Ma praktikusan ez a zsidó vallás legszentebb helye, a Templom-hegyen ugyanis elvileg tilos a zsidóknak imádkozni.

A Siratófal 2023-ban. Fotó: FREDERIC PETRY/Hans Lucas via AFP

A grafitizést izraeli politikusok és kormánytagok is elítélték. A Siratófal rabbija szerint „egy szent hely nem arra való, hogy ott tiltakozzanak”, és a felelősök megbüntetésére szólított fel.

Izrael 2023 októbere, a Hamász brutális terrortámadása óta háborút visel a Gázai övezetben, ahol jelenleg megtervezett éhínség van, amiről itt írtunk bővebben. Az izraeli hadsereg Gáza teljes megszállására készül, ez ellen nemrég a túszok hozzátartozói szerveztek tüntetést Tel-Avivban. (via Haaretz)