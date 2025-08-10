A túszok hozzátartozói szerveztek tüntetést Gáza megszállása ellen Tel-Avivban

Tízezrek tüntettek szombaton Tel Aviv-ban a Hamász által elhurcolt túszok hozzátartozóinak felhívására, miután az izraeli vezetés bejelentette, hogy teljes katonai megszállás alá vonják a Gázai övezetet. A hozzátartozók attól tartanak, hogy a tervezett megszállás veszélybe sodorja a túszok életét.
Az izraeli kabinet pénteken döntött a 2023 októbere, a Hamász által elkövetett terrortámadás óta folyamatos izraeli offenzíva alatt álló palesztin terület megszállásáról. Gázában jelenleg megtervezett éhínség van, amiről itt írtunk bővebben.
Az Izraeli Fegyveres Erő (IDF) szerint 50 túsza maradhatott a Hamásznak, közülük 20-an lehetnek életben. (via Haaretz)
Az izraeli miniszterelnök a Fox Newsnak ismerte el, hogy ilyen terveik vannak.
A több tízezer halott ellenére Izraelnek máig egyik célját sem sikerült elérnie: a Hamász nem semmisült meg, a túszok pedig nem térhettek haza. Eközben az ország korábban elképzelhetetlen külső és belső problémákkal küzd. A folyó és a tenger között azonban továbbra is palesztinként rosszabb, és már mindkét oldalon vannak, akik népirtásra vágynak.
Katasztrofális a helyzet Gázában, és elsősorban Izraelen múlik, meddig marad ez így. A nemzetközi felháborodás hatására kisebb engedményeket tettek, de a tömeges éhezés enyhítéséhez sokkal többet kellene tenni, és sokkal gyorsabban.