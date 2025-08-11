Oktatói Hálózat: Gulyás Gergely „durván beavatkozott” az egyetemi autonómiába azzal, amit Fleck Zoltánról mondott

Nyilatkozatot adott ki hétfőn az Oktatói Hálózat „dr. Fleck Zoltán megtámadása ügyében”. Az egyetemi oktató egy júniusi Tisza-szigetes kerekasztal-beszélgetésen beszélt arról, hogy ha a Tisza győz jövőre, de az államfő a vesztes párt vezetőjét bízza meg kormányalakítással, akkor akár zsarolással és fenyegetéssel is nyomást kellene gyakorolni rá.

Fleck ezután fideszes támadások kereszttüzébe került, Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke például feljelentette őt az alkotmányos rend veszélyeztetése miatt, míg Gulyás Gergely egy kormányinfón azt mondta, hogy ki kellene őt rúgni az ELTE-ről. Bár Fleck már megszólalt ezek után a kijelentések után, most Gulyás szavaira az OH is reagált.

A közleményükben visszautasítják a miniszter kijelentését, mondván: amikor Magyarország egyik legnagyobb hatalmú politikusa nyilvánosan ilyen kijelentést tesz, akkor „durván beavatkozik” az egyetem autonómiájába. „Annak, hogy ki méltó arra, hogy az ország első egyetemén tanítson, szabályzatokban lefektetett tudományos és etikai kritériumai vannak” bár „ettől függetlenül bárkinek lehet magánvéleménye”.

Fleck Zoltán Fotó: Halász Júlia

Szerintük Fleck az inkriminált beszédében azt mondta el, hogy egy választás után milyen jogi lehetőségei vannak a köztársasági elnöknek, „majd kitért arra, hogy ezekkel a lehetőségekkel vissza is lehet élni: az államfő megteheti, hogy a bármilyen egyértelműen kinyilvánított választói akaratot semmibe vegye, és megpróbálja megakadályozni annak érvényesülését”. Szerintük az, hogy az államfő ezt megtenné, puszta feltételezés volt, „kollégánk pedig arra az esetre vonatkoztatva beszélt az ellenállás lehetőségéről, ha ez a feltételezés valóra válna - azaz a demokrácia alapjainak védelmében”. Ezért szerintük „különösen elfogadhatatlan, hogy megtámadott kollégánkat nácikhoz és kommunistákhoz hasonlította emiatt a miniszter”.

Azt nem értik, hogy az ELTE vezetése „miért tartotta feltétlenül szükségesnek »az elutasítást és elhatárolódást« attól, amit Fleck Zoltán mondott”. De remélik, hogy „a lojalitás e kinyilvánításából nem következik, hogy a hatalom nem is nagyon titkolt retorziós kívánságait is teljesítsék”.