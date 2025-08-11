Szijjártó: Az Állami Számvevőszék emberei papírokat gyártanak, én meg munkahelyeket hozok Magyarországra

„Lehet okoskodni, de én a produktumban hiszek és a produktum mégiscsak az, hogy itt van a BMW gyára, hogy a Mercedes legnagyobb európai gyára itt van, hogy a BYD az első európai gyárát itt építi, hogy a CATL Europe legnagyobb elektromos akkumulátorgyárát itt építi, hogy a Bosch ma már a legnagyobb foglalkoztató Magyarországon” - kommentálta Szijjártó Péter az Állami Számvevőszék jelentését, ami komoly kritikákat fogalmazott meg a kormány beruházásösztönző támogatásairól. A tanulmány megállapította többek közt, hogy az egyedi kormánydöntések nincsenek kellően előkészítve, megalapozva, illetve nem nyomon követhető, hogy mekkora mértékben térülnek meg a támogatások. A kormány 2011 óta mintegy 800 milliárd forintot adott külföldi cégeknek ilyen egyedi döntéseken keresztül. A külügyminiszter szerint „teljes mértékben hamis és megalapozatlan állítás,” hogy a kormánydöntések nem pontos mérlegelés alapján születnek. Szijjártó az Indexnek kijelentette:

„Minden egyes esetben készült egy részletes nemzetgazdasági hatáselemzés és ezek alapján adtuk ki az ajánlatokat. Ezekért vállalom a felelősséget, bárkivel szemben kiállok a vitára. És az, hogy egy-egy projekt gazdaságpolitikai vagy stratégiai szempontból helyes döntés volt-e – nos, ennek megítélése nem az Állami Számvevőszék feladata.”

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Az ÁSZ jelentésben megfogalmazott kritikákra érdemben természetesen nem reagált Szijjártó, a témát lezárta azzal, hogy közölte:

„Az Állami Számvevőszék emberei papírokat gyártanak, én meg munkahelyeket hozok Magyarországra.”

A külügyminisztert, akit három éve fotózott jachtozás közben Németh Dániel kollégánk, kérdezték a luxizásról is.

„Mindenekelőtt szeretném hangsúlyozni: a hivalkodás nyilvánvalóan nem erény.Én gazdaságpolitikával és nagyvállalatokkal foglalkozom, tehát az én látókörömben legalább annyi, de inkább több olyan gazdag ember, vállalkozó, vállalatvezető van, akiknek a vagyonosodása még bőven a 2010 előtti időszakhoz kötődik. Érdekes módon ők nincsenek kitéve az ilyen típusú erkölcsi ítéleteknek. Bár a hivalkodás nem erény, fontosnak tartom, hogy ezt ne csak a jobboldalra szűkítsük, hanem általános normaként kezeljük”

- válaszolta Szijjártó.