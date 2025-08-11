Trump azt ígéri, kilakoltatják a hajléktalanokat Washingtonból, akár a Nemzeti Gárdát is bevethetik

„Biztonságosabbá és szebbé teszem a fővárosunkat, mint valaha volt. A hajléktalanoknak AZONNAL el kell költözniük. Szállást adunk nektek, de MESSZI a fővárostól. A bűnözőknek nem kell elköltözniük. Börtönbe fogunk zárni benneteket, ahová valók vagytok” – ezeket posztolta saját közösségi médiáján, a Truth Socialön vasárnap az amerikai elnök. Trump néhány hajléktalansátorról készült fotót is mellékelt a bejegyzésben, amelyben azt ígérte, hogy „mindez nagyon gyorsan fog megtörténni”.

Könnygáz-felhőben a Nemzeti Gárda emberei a Los Angeles-i bevetés sorn Fotó: DAVID PASHAEE/Middle East Images via AFP

A posztban az elnök a washingtoni bűnözés elszabadulásáról írt, ugyanakkor a város polgármestere azt állítja, hogy nem nőtt Washingtonban a bűnözés, írja a Reuters. A hírügynökség egy szövetségi kormányzati tisztviselőtől származó információkra hivatkozva azt írja: bár a terv részletei még nem tisztázottak, a kormányzat több száz Nemzeti Gárda-katona Washingtonba telepítésére készül. Ez egy vitatott taktika, amelyet Trump nemrégiben Los Angelesben alkalmazott a bevándorlás-ellenes razziák elleni tiltakozások leverésével. Ott végül több ezer gárdistát és tengerészgyalogost vetettek be.

Kaliforniával és minden más állammal ellentétben, ahol általában a kormányzó dönthet a Nemzeti Gárda csapatainak bevetéséről, Washingtonban azt az elnök közvetlenül irányítja. A Nemzeti Gárda korábbi fővárosi bevetésére többek között a 2021. január 6-i, Trump-támogatók tömege által a Capitolium ellen elkövetett támadásra válaszul került sor, idézi fel a Reuters.