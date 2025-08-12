A frontvonal befagyasztását elfogadhatja Zelenszkij, de szilárd biztonsági garanciákat akar cserébe

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök európai szövetségeseinek kijelentette, nyitott az ellenségeskedés beszüntetésére és de facto hajlandó lemondani az Oroszország által birtokolt területek ellenőrzéséről – írja a Telegraph. A brit lap szerint azonban az ukrán elnök hangsúlyozza az európai vezetőknek, hogy elutasítja Donald Trump minden olyan javaslatát, ami további területek feladásáról szólna.

„Egy ilyen álláspont egyenértékű a jelenlegi frontvonal befagyasztásának elfogadásával”

– emeli ki a Telegraph.

A lap forrásai szerint Zelenszkij ugyanakkor szilárd biztonsági garanciákat kér cserébe: további fegyverszállítások mellett a NATO-tagság felé vezető út biztosítását.

Trump és Putyin találkozója a tervek szerint pénteken lesz Alaszkában. A The Wall Street Journal szerint Putyin azt állítja, beleegyezik a tűzszünetbe, cserébe azért, hogy Ukrajna átadja a Kijev ellenőrzése alatt álló donbaszi területet, Doneck megye nagyjából harmadát. Zelenszkij azt mondta, Ukrajna nem fogja átadni földjeit Oroszországnak.

Mint azt egy másik Telegraph-cikk is igyekszik körbejárni, a területekről való lemondás megrengetné Zelenszkij pozícióját, az ukrán elnök könnyen belebukhatna abba, ha Ukrajnának újabb területeket kellene feladnia – a katonák körében várhatóan különösen nagy lenne a nyugtalanság.

„Bármi is legyen a javaslat, úgy tűnik, Putyin burkoltan ismét közelebb került az egyik háborús céljához azzal, hogy Zelenszkijt olyan döntés elé állította, amely meghatározó lesz elnöki jövőjére”

– írja a lap, amely arra emlékeztet, hogy Putyin fő célja nem változott: egy oroszbarát ukrán kormány felállítása Kijevben.

