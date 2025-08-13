Alaszka fővárosában már kiöntött egy folyó, pedig még meg sem érkezett a polikrízis Stan és Panja

Rekordmagasra emelkedett szerdán az alaszkai fővároson, Juneau-n keresztülhaladó Mendenhall folyó vízszintje.

Nagyobb károkról egyelőre nem érkeztek jelentések, de tisztségviselők szerint még órákon át tarthat az áradás. Juneau-i illetékesek szerint a víz utcákat borított el. Több lakót kimenekítettek, miután a víz kedden átlépett a Mendenhall gleccser alkotta gáton.

A Mendenhall gleccser 19 kilométernyire fekszik a 30 ezres lélekszámú, népszerű turisztikai célpontnak számító Juneau-tól. A város külterületének házai néhány kilométernyire vannak a gleccser feletti Mendenhall-tótól, sok ház pedig a Mendenhall folyó partján áll, amelybe a megolvadt gleccservíz ömlik.

Út Juneau-nál 2022-ben. Fotó: CHRISTIAN PETERSEN/Getty Images via AFP

A folyó vízszintje szerda reggel 5 méter magas volt, megdöntve ezzel a tavalyi rekordot. Az árvizeket az okozza, hogy a Mendelhall közelében fekvő egyik kisebb gleccser az éghajlatváltozás következtében visszahúzódott, és egy medencét hagyott maga után, amelyet tavasszal megtölt az esővíz és a hólé.

Amikor a vízben elegendő nyomás alakul ki, átlépi vagy megkerüli a Mendenhall gleccser alkotta jéggátat, beömlik a Menderhall-tóba és onnan a Mendenhall folyóba, ez történt kedden is.

Pénteken épp Alaszkában találkozik egymással Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök, de az árvíztől nem kell tartaniuk, Juneau több mint 1300 kilométerre fekszik Anchorage-től, ahol a tárgyalásokat tartják.

A polikrízisről pedig itt lehet tájékozódni. (MTI)