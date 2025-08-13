Olyan szmog van Genfben, hogy ingyenessé tették a tömegközlekedést

Annyira megnőtt a talajközeli ózon koncentrációja Genfben, hogy a város úgy döntött, ingyenessé teszik a tömegközlekedést, hogy ezzel is csökkentsék a károsanyag-kibocsátást.

Genf kanton környezetvédelmi hivatala szerint a magas hőmérséklet és a kitartó napsütés miatt alakult ki az extrém szmog helyzet.

Fotó: FABRICE COFFRINI/AFP

A talajközeli ózon koncentrációja nyáron, meleg időben és napsütéses időszakokban nő meg. Belélegzése irritálja a légzőszerveket, súlyosbíthatja a légúti megbetegedéseket, és allergiás tüneteket is okozhat.

Genfben szerda óta nem ellenőrzik a jegyeket a tömegközlekedési eszközökön, emellett reggel 6 és este 10 között csak bizonyos járművek hajthatnak be a városközpontba. (via Der Spiegel)