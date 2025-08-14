Egy éve nem láthattunk ilyet a magyar építőiparban, ismét felpöröghetnek az útépítések

Utoljára tavaly tavasszal volt arra példa, hogy előző év azonos időszakához mérten sorban két egymást követő hónapban bővülni tudjon a magyar építőipar. A Központi Statisztikai Hivatal friss adatai szerint június éves bázison 2,6 százalékkal nőtt a termelés mértéke. Ez a májusi 3,6 százalékos pluszt követte. A pozitív adatot segíthette a bázishatás is, vagyis az, hogy egy évvel ezelőtt júniusban 1,4 százalékos volt a visszaesés mértéke.

Bár a friss adat alapot adhat optimizmusra, de ezzel nem árt óvatosnak lenni két egymással ellentétes tényező miatt. Egyrészt tavaly április-májusban is egymás után kétszer is bővült az építőipari termelés, a lendület azonban júniusra elfogyott, és egy masszív visszaesés következett, ami aztán a teljes tavalyi évet jellemezte. Másrészt az akkori lendületvesztésben nagy szerepet játszhatott a szerződésállomány alakulása is: a megrendelések épp csak akkor tájt kezdtek felfutni, vagyis némi átfutási időnek el kellett telnie ahhoz, hogy ennek hatása megjelenjen a termelésben is. Most viszont gyakorlatilag idén februártól kezdve egyre nagyobb mértékben bővül a szerződésállomány, júniusban 17,9 százalékos volt a növekedés mértéke a májusi 11,5 százalék után. Óvatosságra int az a tény is, hogy júniusban májushoz képest korrigált az ágazat, 5,3 százalékos visszaesésről számolt be a KSH, ami három egymást követő bővülő hónap után következett be.

A KSH szerint júniusban mindkét építményfőcsoport termelése emelkedett: az épületeké 0,4, az egyéb építményeké pedig 6,5 százalékkal. Az építőipari ágazatok közül az épületek építése 11,1 százalékkal, az egyéb építmények építése pedig 11 százalékkal növekedett. A legnagyobb súlyú ágazat, a speciális szaképítés viszont 5,6 százalékkal esett vissza.

A megkötött új szerződések volumene 67,8 százalékkal bővült, aminél nagyobb növekedésre tavaly július óta nem volt példa, akkor 118 százalékos volt a növekedés mértéke. Júniusban ezen belül az épületek építésére kötött szerződések állománya 7, az egyéb építmények építésére vonatkozóké pedig 147,9 százalékkal nőtt, aminél nagyobb szintén tavaly júliusban volt példa. Vagyis a jelek szerint továbbra sem lakások, hanem utak, hidak, vasutak, autópályák építése mozgatja főként az ágazatot.

Az építőipari vállalkozások június végi szerződésállományának volumene 17,9 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit, ezen belül az épületek építésére vonatkozó szerződéseké 7,2 százalékkal kisebb, az egyéb építményekre vonatkozóké 38,5 százalékkal nagyobb volt a 2024. júniusinál.