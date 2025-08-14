Takács Péter Lenin-fiúnak nevezi a fertőzött vizű székesfehérvári kórházba látogató Magyar Pétert

„Milyen beteglelkű figura képes úgy beállítani a munkájukat szakszerűen, az érvényes protokollok szerint végző szakembereket, mintha direkt a betegek zaklatása lenne a céljuk” – írta Magyar Péter székesfehérvári kórházlátogatásáról Takács Péter egészségügyi államtitkár a saját posztja alatti kommentben csütörtökön.

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

Magyar Péter országjárás közben beugrott a székesfehérvári Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórházba, ahol hetek óta nem lehet inni a vízből és a babákat is palackozott vízzel mosdatják, mert fertőzött a vízhálózat. Magyar hosszasan beszélt a kórház vezetőségével, majd tájékoztatta a nyilvánosságot az intézmény állapotáról.

Takács szerint a „kórház többször szakszerűen és tényszerűen tájékoztatta a nyilvánosságot arról, mi okozza a problémát és hogyan fogják azt megoldani. Magyar Pétert viszont ez nem érdekli, ő csakis alantas politikai színjátékának terepeként tekint a kórházra.”

Emlékezetes, hogy amikor Magyar Péter arról posztolt, hogy a kórházban egy munkás egy nő vajúdása közben érkezett meg a helységbe megjavítani egy csapot, a kórház tagadta az ügyet. Magyar a mostani találkozó után azt mondta, a benyitó dolgozó az üzemeltetésért felelős cég munkatársa volt, de műtőssegédként a kórházban is dolgozik. Ő ment be munkaruhában és kezdte el szerelni a szűrőket. Ezért a kórház elnézést kért.

Takács államtitkár szerint Magyar és az üggyel szintén foglalkozó helyi DK-s képviselő, Földi Judit „hetek óta politikai tőkét próbál kovácsolni abból, hogy összehangolt támadást indítottak a kórház ellen”. Az államtitkár a komment végén Magyart Lenin-fiúnak nevezve szólítja fel, hogy hagyja „békén a kórház dolgozóit.”

Magyar Péter a székesfehérvári kórház előtt

Magyar Péter válaszkommentjében kérte számon az államtitkárt: „Nem szégyelled magad, hogy egyszer nem látogattál el a fehérvári kórházba, ahol július 27. óta súlyosan fertőzött a csapvíz a gyermekintenzív, a gyermekgyógyászati és a szülészeti osztályon?” Magyar a kórház előtt azt mondta, a kórház vezetése szerint senki nem járt az intézményben az egészségügyi tárca részéről.