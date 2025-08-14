Több városban is erőszakba torkolltak a tüntetések szerda este Szerbiában

Szerda este már második napja csaptak össze kormányellenes tüntetők és a hatalom támogatói Szerbiában. A demonstrációk feszültebbé váltak, és több városban is erőszakba torkolltak – írja a délvidéki Szabad Magyar Szó.

Fotó: MARKO DJOKOVIC/AFP

Újvidéken Vučić hívei többször fáklyákat hajítottak a tiltakozók felé a Szerb Haladó Párt (SNS) irodájának közelében, mire a tüntetők betörték az ablakokat. A lap szerint civilek sérültek meg. Lazarevácon sem maradt nyugodt a helyzet: az ottani tüntetők a Rudarska česma nevű találkozóhelyen gyűltek össze, majd áthatoltak a rendőrség által felállított kordonsoron. Egy niši diákcsoport pedig szerda este videót tett közzé arról, ahogy a rendőrség állításuk szerint megverte a Filozófiai Kar egyik hallgatóját.

A fővárosban a belgrádi egyetemisták és civilek este eljutottak a kormánypárt táborhelyéül szolgáló Ćacilend sátorvároshoz. A tüntetőket azonban nem engedték közelebb, a rendőrség kordont állított fel a Glavna pošta, azaz a Főposta épületénél, ott sikerült feltartóztatni a tömeget.

Az AP hírügynökség azt írta, a kormánypárti média szerint Vučić szerdán este személyesen megjelent hívei belgrádi táborában, az elnöki hivatal előtt, és „huligánoknak” nevezte az ellenzéki tüntetőket. A szerdai akciók közvetlen előzménye a keddi verbászi incidens volt, ahol a két tábort a rendőrség választotta szét. Felvételeken látszik, amint kormánypártiak fáklyákkal, kövekkel és üvegekkel dobálják a tiltakozókat, akik szintén visszadobtak különféle tárgyakat. A rendőrség szerint tucatnyian megsérültek, köztük 16 rendőr. Az összecsapások után több embert őrizetbe vettek. Dragan Vasiljević rendőrfőkapitány szerint a tüntetők „támadási szándékkal” érkeztek a kormánypárt irodája elé.

Fotó: OLIVER BUNIC/AFP

Ivica Dačić belügyminiszter közölte: Újvidéken egy rendőr megsérült az összecsapások során. A miniszter felszólította a lakosságot, hogy oszoljanak fel, és térjenek haza. Dačić szerint az SNS helyiségeit többen védik jelenleg, mint ahányan részt vesznek a tüntetéseken.

Tavaly november 1-jén szakadt le az újvidéki vasúti pályaudvar előtetője, a balesetben tizenhatan haltak meg. Az 1964-ben átadott épületet 2021 és 2022 során több hullámban felújították, a munka 2024-ben is folyt, de júliusban bejelentették, hogy használható. Az elmúlt hónapokban többeket felelősségre vontak, volt miniszter is rács mögé került. A tragédia után korrupcióellenes tüntetések kezdődtek Szerbiában, amelyek a mai napig tartanak, komoly tömegeket megmozgatva országszerte. Az egyik legnagyobb tüntetésen mi is ott voltunk: