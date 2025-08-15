120 ezer ukránt toloncolhatnak ki Amerikából, ha nem hosszabbítják meg az átmeneti állampolgárságukat

Az orosz-ukrán háború 2022-es kitörése után nagyjából 250 ezer ukrán érkezett és kapott átmeneti állampolgárságot az Egyesült Államokban. Köztük 120 ezren az Uniting for Ukraine program keretei között: esetükben a két évre szóló humanitárius állampolgárság a napokban jár le, aminek akár kitoloncolás is lehet a vége. Hacsak a kormány nem tesz ellene valamit.

Márciusi felvonulás Ukrajna mellett Washingtonban. Fotó: CELAL GUNES/Anadolu via AFP

Az ideiglenes humanitárius programot Joe Biden kormánya kezdeményezte, mivel az amerikai menekültügyi rendszerben a kérelmek feldolgozása alapjáraton évekbe telhet. A háború kitörése után az ukrán menekültek két évre szóló, megújítható humanitárius útleveleket igényelhettek, azzal a feltétellel, hogy találnak egy amerikai magánszemélyt, aki hajlandó befogadni őket. A program hátránya az ideiglenes státusz, ugyanis annak lejárta után a menekültek veszélynek vannak kitéve.

Donald Trump hivatalba lépésével megszüntette a programot, ugyanakkor július végén arról beszélt, hogy az ukrán menekültek maradhatnak az Államokban a háború végéig. Azok a menekültek, akik 2023 augusztusa után érkeztek az Egyesült Államokba, másik programban vettek részt, és egyelőre védelmet élveznek. (via Ukranszkaja Pravda, Wall Street Journal)