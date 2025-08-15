Aláírásgyűjtás indult Nagymaroson a Viking cég szállodahajó-kikötője ellen

Egy nap alatt 110 aláírás gyűlt össze Nagymaroson a 444 információi szerint, ahol helyi lakosok egy csoportja csütörtökön folyóparti pikniket szervezve tiltakozott a kisváros Duna-partjára tervezett szállodahajó-kikötő ellen.

A civil tiltakozók három dolgot kérnek a kisváros független polgármesterétől és csupa független képviselőből álló testületétől:

1. Minden lehetséges eszközzel lépjen fel a szállodahajó-kikötő megvalósítása ellen.

2. Vonja vissza az ügyben korábban kiadott, a beruházást támogató határozatait.

3. Biztosítsa, hogy a Duna-part jövőjéről csak a helyi lakosság teljes körű tájékoztatása és bevonása után szülessen döntés.

Petrovics László polgármester és a testület lehetőségei azonban már korlátozottak, nem függetlenül attól, hogy a polgármesterről kiderült, hogy már hónapokkal a téma testületi megtárgyalása előtt titokban egyezkedett a kikötőt építeni tervező Vikinggel, a testülettel pedig olyan támogató határozatot fogadtatott el idén januárban, ami üdvözli és támogatja, hogy a településen ilyen kikötő épüljön. Petrovits akkor azt állította, hogy ez csak valamiféle általános elvi állásfoglalás, ami nem dönti el a kikötő sorsát, mert arról később még konkrétan szavazniuk kell. Csakhogy ez nem volt igaz.

A testületi határozatot valaki - azóta sem derült ki, hogy kicsoda - átadta a Vikingnek, a cég pedig ezt a határozatot felhasználva kapta meg az elmúlt hónapokban a kikötő létesítéséhez szükséges vízügyi és egyéb engedélyeket a Vízügytől és az illetékes kormányhivatalról. Vagyis nagyon is konkrétan az általánosnak mondott határozatra volt szüksége a Vikingnek ahhoz, hogy megkapja az engedélyeket. Ezek birtokában pedig akkor is nehezebben tudja kitenni őket az önkormányzat akkor is, ha a helyi lakosok nyomására esetleg megpróbálna kimozogni a bizniszből.

De mi a baj egyáltalán a szállodahajókkal, illetve azzal, hogy ilyenek Nagymaroson kiköthessenek? A tiltakozó pikniket is szervező Varga Ádám szerint a 135 méter hosszú szállodahajók nemcsak hangosak, büdösek és nagy hullámokat kavarnak, de a rendszeres megjelenésük átalakíthatja Nagymaros megszokott életritmusát és az itteni turizmust is.

A terv ellenzői szerint az egyik fő probléma abból ered, hogy a Viking minden bizonnyal nem Nagymaros nevezetességei miatt akar ide kikötőt építeni. Tudható, hogy a cég eleve több környékbeli települést is megkeresett a tervével. Nekik a kikötő létesítése a fontos, nem a pontos helye. Nagymaroson némi túlzással eleve nincs semmi olyan nevezetesség, ami a szállodahajók utasait érdekelhetné. A település a szép környezete, az - eddig - békés és csendes Duna-partja és az onnan feltáruló különleges panoráma miatt népszerű. A helyiek ki sem tudnák igazán használni azt a fajta turizmust, ami egyszerre 190 turista alkalmanként megjelenésével jár, mivel egyszerűen nincsenek ilyen befogadóképességű vendéglátóhelyei. A helyben terjedő információk szerint a Viking eleve azért tervez errefelé kikötőt építeni a bal parton, hogy onnan buszokkal vigye az utasokat a gödöllői Grassalkovich kastélyba. Ezért próbálkoztak be például Vácon is. Az ellenzők szerint a projekt miatt jelentősen nőne a településen belüli turistabusz-forgalom és sokat romlana a városi Duna-part élvezeti értéke, miközben az egészből minimális haszon csapódna le helyben.

De a hátrányok közül a fizikaiakat sem érdemes kihagyni. A szállodahajók eleve a Duna élővilágának pestisei. Nagy hullámaikkal óriási pusztítást végeznek a halivadékok és más kisméretű, a partközelben élő lények körében. Szendőfi Balázs természetfilmes nem véletlenül idézte fel a csütörtöki pikniken mondott beszédében, hogy a COVID két éve alatt, amíg nem jártak a szállodahajók, a partok mentén a megmaradt dunai halivadék szokásos mennyiségének a tízszeresét lehetett kimutatni.

Szendőfi Balázs az óriáshajók károkozásáról beszél.

De az emberekre nézve is kellemetlen a szállodahajók jelenléte. Bármilyen dunai vízi járműnél jóval nagyobb hullámaikkal folyamatosan rombolják, veszélyeztetik a kisebb úszó stégeket, kikötőket, csónakokat. Zavarják a kajakosokat, kenusokat, SUP-osokat. A hullámaik a Duna-kanyar jellegzetesen lapos kavicsos partjain és zátonyain rendszeresen sodorják magukkal a napozók, fürdőzök cuccait. És persze életveszélyesek az összes többi Dunán közlekedőre, 135 méteres hosszuk és rossz manőverezőképességük miatt. A kézi erővel hajtott járművek utasaira, például a kaja-kenusokra különösen. Nagymaros egyik különleges adottsága, hogy a település területén is lehet élvezni a Dunát. A bőgő motorral, hatalmas hullámokat tolva kikötő monstrumok a forgalmas közutakkal határolt fővárosi Duna-szakaszon nem lógnak ki annyira, de Nagymaroson egészen más lenne a helyzet.

