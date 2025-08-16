Hiába vettek helyjegyet, állva utazhattak Nyíregyházáig

Technikai hiba miatt kevesebb vagont csatoltak egy mai, Nyíregyháza felé tartó Intercity-hez, mivel a helyjegyeket a hiányzó kocsikra is eladta a MÁV, sokan több száz kilométert töltöttek ácsorgással a vonaton, számolt be az RTL Híradója.

Két vagonnal kevesebb volt a szombati nyíregyházi vonaton, mesélte az egyik utas az RTL-nek.

„Kiderült, hogy az első osztályú mosdó nem működik, majd a következő kocsi mosdója sem működik és három kocsival arrébb működött a mosdó, de oda meg szinte lehetetlen volt eljutni, mert annyian álltak. Kiderült, hogy azért, mert a MÁV két olyan kocsiba is eladott helyjegyeket, amik nem is közlekedtek. És ugye itt két kocsinyi embernek nem volt üdülőhelye. Egyszerűen nem volt rajta a vonaton ez a két kocsi. Nagyon sokan álltak kint a folyosón”

- mondta. Az RTL megkeresésére a MÁV technikai okokkal magyarázta, hogy miért nem tudtak kellő számú kocsit forgalomba állítani. Azok az utasok, akik állni kényszerültek, kompenzációt kérhetnek.