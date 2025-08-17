Több mint 300 tiltakozást tartottak szombaton az Egyesült Államokban, mivel Trump átrajzolná a kongresszusi választókerületeket Texasban

Demokráciapárti aktivisták és szakszervezetek több száz tüntetést tartottak szerte az Egyesült Államokban, hogy a Trump-kormányzat új terve ellen tiltakozzanak, ami alapján Texas átrajzolná a kongresszusi választókerületeket a republikánusok javára – írja a Reuters. A szervező csoportok szerint több mint 300 eseményt tartottak szombaton 44 államban és Washington D.C.-ben, amiken tízezrek vettek részt.

A republikánusok és demokraták már második hete feszülnek egymásnak az új kongresszusi térképekkel kapcsolatban, amik a republikánusok javára írnák át a választókerületeket. A döntésről szóló szavazás előtt több demokrata képviselő elhagyta Texast, hogy a testület ne érje el a szükséges 100 fős határozatképességet.

Ezzel megakadályozták, hogy a javaslat szavazásra kerüljön abban a rendkívüli ülésszakban, amit Greg Abbott kormányzó hívott össze, és ami pénteken ért véget. De Abbott hétfőtől egy újabb rendkívüli ülésszakot hirdetett meg, így a javaslat jövő héttől újra napirenden lesz – írja a CBS. Abbott elmondta, hogy a demokrata képviselőknek

„az alkotmány szerint kötelességük, hogy megjelenjenek, és szavazzanak a törvényjavaslatokról. Ez az alkotmányos kötelezettségük. Ezért is kezdeményeztem Gene Wu eltávolítását, mert nem teljesíti ezt a kötelességét.”

További kerületek létrehozásával kapcsolatban Abbott hozzátette, hogy:

„Minden stratégia játszik… ha szükséges.”

Eközben Kalifornia demokrata kormányzója, Gavin Newsom csütörtökön bemutatta állama új választókerületi térképét, ami szerinte öt új kongresszusi helyet biztosítana a demokratáknak, kiegyensúlyozva a republikánus előretörést Texasban. Mint elmondta, ha Texas elfogadja az új térképeit, Kalifornia is ugyanígy tesz, hogy semlegesítse a republikánus nyereséget.

„Nem nézhetjük tétlenül, ahogy a demokrácia körzetről körzetre eltűnik ebben az országban” – mondta. „Nem vagyunk külső szemlélők ebben a világban. Mi alakíthatjuk a jövőt.”

A texasi demokraták csütörtökön közölt nyilatkozatukban azt írták, csak akkor térnek vissza Texasba, ha a rendkívüli ülésszak lezárul, és ha Kalifornia bemutatja új választókerületi térképeit. De amíg Kaliforniában a választóknak jóvá kell hagyniuk a térképeket, Texasban ez nem követelmény.