Orosz nagykövet Magyar Péternek: Országunk nem avatkozik bele más államok belügyeibe

„A közlemény elleni hivatalos tiltakozásával és magyar belügyeibe való beavatkozásáról szóló Oroszország ellen felemelt alaptalan vádjaival kapcsolatban felelősségteljesen kijelentem, hogy az országunk nem avatkozik bele más államok belügyeibe, és arra szólít fel mindenkit, hogy ugyanazt a vonalat kövessék.”

Többek között ez szerepel Jevgenyij Sztaniszlavov, Oroszország magyarországi nagykövete Magyar Péternek címzett válaszában.

Magyar vasárnap levelet küldött az orosz nagykövetnek, amiben a magyar belügyekbe való elfogadhatatlan beavatkozásnak értékelte az orosz Külső Hírszerző Szolgálat (SZVR) jelentését a Tisza Pártról. Az említett jelentésben többek között az szerepel: „Az SZVR információja szerint, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke komolyan fontolóra veszi magyarországi „rendszerváltás” forgatókönyveit. A kormányfői poszt legesélyesebb várományosának az ellenzéki Tisza Párt vezetőjét, globalista elithez hű Magyar Pétert tartja számon. A terv az, hogy a 2026 tavaszi parlamenti választásokon, „vagy talán még korábban” hatalomra juttassák.”

Magyar ezzel kapcsolatban azt írta: „Egy külföldi állam hivatalos hírszerző szervének ilyen kijelentései csak egyetlen célt szolgálhatnak: a magyar választók befolyásolását, a közéleti vitáink torzítását és a demokráciánkba vetett bizalom aláásását.”

A nagykövet hétfőn így válaszolt:

„A Külső Hírszerző Szolgálat Sajtóirodája Brüsszel és Kijev magyar belső folyamatokra való beavatkozásáról szóló jelentése magáért beszél, és nem igényel további magyarázatot. Szerintem a tartalma tejes mértékben világos és mindenki számára érthető.” Majd azt javasolja Magyarnak, hogy olvassa el az eredeti közleményt, vagy annak nem hivatalos magyar nyelvű fordítását.

„Figyelembe véve az Ön levelében foglaltakat arról, hogy semmilyen külső erő - legyenek azok szövetségesek, ellenfelek vagy más szereplők - nem határozhatja meg az ország politikai jövőjét és nem befolyásolhatja a közelgő választások eredményét, abból indulok ki, hogy Ön hasonló leveleket küldött az Európai Bizottság vezetése és kijevi hatóságok részére. Azt is megjegyzem, hogy a Külső Hírszerző Szolgálat Sajtóirodája közleményének tartalmával kapcsolatban nem érkezett cáfolat részükről” - írja az orosz nagykövet.

A jelentés megjelenését Buda Péter nemzetbiztonsági elemző úgy értékelte a 444-nek: az oroszok ezzel már nyíltan is kifejezték, hogy a magyar belpolitika az ő felségterületük.

Kocsis Máté ezzel szemben úgy reagált a múlt heti jelentésre: „az orosz szolgálat csak egy közkeletű tényt állított, amit nyugaton sem vitat senki”.

A nagykövet teljes válasza:

Tisztelt Magyar úr,

Az Oroszország Külső Hírszerző Szolgálat Sajtóiroda 2025. augusztus 13.-án, a szolgálat hivatalos honlapján közzétett közleménye okán 2025. augusztus 17.-én hozzám intézett levelével kapcsolatban a következőt szeretném elmondani.

A Külső Hírszerző Szolgálat Sajtóirodája Brüsszel és Kijev magyar belső folyamatokra való beavatkozásáról szóló jelentése magáért beszél, és nem igényel további magyarázatot. Szerintem a tartalma tejes mértékben világos és mindenki számára érthető.

Ugyanakkor nem zárom ki, hogy az adott anyagra reagálva különböző helyi és nyugati média közleményéből tájékozódott, ezért ajánlom Önnek az eredeti forráshoz vezető linket, valamint a nem hivatalos magyar nyelvű fordítást.

Amint láthatja, az orosz Külső Hírszerző Szolgálat Sajtóiroda közleménye szerint az Európai Bizottság fontolóra veszi budapesti „rendszerváltás” forgatókönyveit, a kijevi hatóságok pedig aktívan bekapcsolódtak a magyar kormány „lebontását” célzó kampányba. Figyelembe véve az Ön levelében foglaltakat arról, hogy semmilyen külső erő - legyenek azok szövetségesek, ellenfelek vagy más szereplők - nem határozhatja meg az ország politikai jövőjét és nem befolyásolhatja a közelgő választások eredményét, abból indulok ki, hogy Ön hasonló leveleket küldött az Európai Bizottság vezetése és kijevi hatóságok részére. Azt is megjegyzem, hogy a Külső Hírszerző Szolgálat Sajtóirodája közleményének tartalmával kapcsolatban nem érkezett cáfolat részükről.

A közlemény elleni hivatalos tiltakozásával és magyar belügyeibe való beavatkozásáról szóló Oroszország ellen felemelt alaptalan vádjaival kapcsolatban felelősségteljesen kijelentem, hogy az országunk nem avatkozik bele más államok belügyeibe, és arra szólít fel mindenkit, hogy ugyanazt a vonalat kövessék.

Tisztelettel,

Evgeny Stanislavov

Oroszországi Föderáció

Rendkívüli és Meghatalmazott

Nagykövete Magyarországon

FRISSÍTÉS: A levelet Magyar Péter is kiposztolta, és azt írta: