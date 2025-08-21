160 emberen segítettek a mentők az augusztus 20-ai ünnepségen Budapesten – volt, aki leesett a magasból

160 embernek nyújtottak segítséget a mentősök a budapesti augusztus 20-ai rendezvényeken – közölte az Országos Mentőszolgálat. 80 esetben rosszullétek, közel 30 esetben kisebb sérülések miatt volt szükség elsősegélyre.

Összesen 48-an kerültek kórházba, köztük egy középkorú férfi, aki a magasból esett le. Őt a helyszíni életmentő beavatkozásokat követően kritikus állapotban szállították a mentők kórházba.

Egy kismamánál épp a tűzijáték után jelentkeztek szülő fájásai, őt szintén kórházba szállították.

A közlemény szerint az Országos Mentőszolgálat komplex mentési tervvel készült augusztus 20-ára. A mentőegységek a fővárosi tűzijáték idején a Duna pesti és budai oldalának 51, gondosan kiválasztott pontjára települtek. (MTI)