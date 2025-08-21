A tibeti kormány olyan eredményesen küzd a szeparatizmussal, hogy Hszi Csin-ping váratlanul Lhászába utazott és személyesen gratulált

Húszezer ember előtt beszélt Kína egységéről egy meglepetéslátogatáson Hszi Csin-ping a tibeti fővárosban – írja a BBC. A kínai elnök az annektált régió megalakításának 60. évfordulójára érkezett Lhászába csütörtökön, ott dicsérte a helyi kormány szeparatizmus elleni harcát.

Fotó: YIN BOGU/Xinhua via AFP

Bár az elnök nem beszélt a dalai lámáról, a látogatás hátterében ott lebegett a két hónapos hír, miszerint az indiai száműzetésbe kényszerült vallási vezető bejelentette, hogy lesz utódja.

Kína szeparatistának tartja Tendzin Gjacót, akinek továbbra is jelentős befolyása van a tibeti hétköznapokra. Mint korábban írtuk, a problémát megoldandó a kínai vezetés „saját” dalai lámát akar.

„Tibet kormányzásához, stabilizálásához és fejlesztéséhez az első lépés a politikai stabilitás, a társadalmi stabilitás, az etnikai egység és a vallási harmónia fenntartása” – mondta Hszi a lhászai beszédében.

Bár Kína szerint a tibetiek szabadon gyakorolhatják a hitüket, az új törvények arra kötelezik a gyerekeket, hogy kínai állami iskolába járjanak és mandarin nyelvet tanuljanak. Hszi arról is beszélt, hogy a tibeti buddhizmust a szocialista társadalomhoz kell igazítani.