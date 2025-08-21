Még este is szállt a füst a hajnalban lebombázott gyárból Munkácson

Este hat órakor értünk Munkácsra a reptér mellé, a hajnalban lebombázott Flex gyár mellé. A füstoszlop messziről látszott, hisz annak ellenére, hogy a két Kalibr típusú rakéta öt óra előtt csapódott a gyárépületbe, még ekkor is égett egy nagy csarnok rész. Érkezésünkkor is tűzoltóautók vették körbe a gyárat minden oldalról.

Száll a füst a Flex gyárából Munkácson a koraesti órákban. Fotó: Kristóf Balázs / 444

A tűzoltók egész nap dolgoztak. Jól jelzi a becsapódás mértékét, hogy a gyár külső parkolójában is aszfaltdarabok és törmelékek vannak és a városszéli ipartelepen a környező raktárak és üzemek ablakai is betörtek. A reggeli adatok szerint 7000 négyzetméteren keletkezett hatalmas tűz, Munkács lakóit pedig arra kérték, hogy zárják be az ablakokat, és ne menjenek ki az utcára. 15 ember sérült meg.

A szomszéd épület ablakai is betörtek a robbanáskor. Fotó: Kristóf Balázs/444

A koraesti órákban, a munkaidő végén sok környékbeli is elment a Flexhez. Volt, aki autóval, lassan araszolva nézte meg a saját szemével is, hogy milyen rombolást okoztak az orosz rakéták, de sokan körbesétálták az épületet.

Munkácsiak jöttek el a gyárhoz az esti órákban, hogy a saját szemükkel lássák a rakétatámadás helyszínét. A lábuknál törmelékek. Fotó: Kristóf Balázs/444

Több magyarral is beszéltünk a gyárnál. Egy András nevű fiatalnak az édesanyja dolgozott itt hajnalban. Azt mondja, nem sokkal a becsapódás előtt evakuálták az üzemet. Nem érti, mi szükség volt erre, hisz kávégépeket gyártanak itt – mondja. Andrij Szibiha külügyminiszter csütörtökön arról beszélt, szerinte nem volt katonai logika a támadásban, csak terror a lakosság ellen.

A mentőegységek a Flex területén. Fotó: Kristóf Balázs/444

Pénteken hosszabb riporttal jelentkezünk a városból.