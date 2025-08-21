Összeesett és meghalt egy olasz idegenvezető a hőségben, a kollégái lázadoznak

A római idegenvezetők ismét követelik, hogy gondolják át a város legnagyobb látványosságainak nyitvatartási idejét, miután egyik kollégájuk valószínűleg szívrohamban meghalt, miközben egy csoportot vezetett a Colosseumban a tűző napon.

A 56 éves Giovanna Maria Giammarino kedden délután 6 órakor összeesett az amfiteátrumban. A turisták és a mentőszolgálat erőfeszítései ellenére nem sikerült újraéleszteni, és a helyszínen meghalt. Halála néhány héttel azután következett be, hogy a Turisztikai Idegenvezetők Világszövetsége (WFTGA) figyelmeztetett: „a rendkívüli hőség már nem kivétel, hanem egy új valóság, amely figyelmet, alkalmazkodást és szolidaritást igényel szakmánkban”.

Este jó, este jó, vagy hát kicsit jobb Fotó: FILIPPO MONTEFORTE/AFP

A gyászüzenetek és részvétnyilvánítások özönében az Olasz Hitelesített Idegenvezetői Szövetség (AGTA) kijelentette, hogy Giammarino halála bizonyítja, milyen fizikai terhet ró az idegenvezetői munka a testre, és sürgette a hatóságokat, hogy hosszabbítsák meg a Colosseum nyitvatartási idejét, hogy a túrákra a hűvösebb kora reggeli vagy késő esti órákban kerülhessen sor. A Colosseum március végétől szeptember végéig reggel 8.30-tól este 7.15-ig tart nyitva.

„Először is, a Colosseum Régészeti Park [amely magában foglalja a Colosseumot, a Forum Romanumot és a Palatinus-dombot] nyitvatartási idejét nyáron meg kell változtatni. Hasztalan minden évben hőhullámról beszélni, mintha ez valami újdonság lenne: a klímaváltozás tény, és néhány éve már elviselhetetlen a római fórumon 10:00 és 16:30 között dolgozni” - írja az idegenvezetők szövetsége. Az egyesület szerint június elejétől „legalább augusztus végéig” a Colosseum területének nyitvatartási ideje reggel 7-től este 8:15-ig tartson. „Ezek a változások mindenki egészségét javítanák: a látogatókét, az idegenvezetőkét és más dolgozókét is.”

A Colosseum vezetése részvétét fejezte ki Giammarino családjának, és elmondta, mennyire értékelték „szakmai elkötelezettségét”. Olaszország kulturális minisztere, Alessandro Giuli szerint halála „erőteljesen aláhúzza azok emberi és szakmai értékét, akik minden nap hozzájárulnak történelmi és művészeti örökségünk védelméhez és megőrzéséhez”. A tisztelet és a gyász jeléül a Colosseum világítását szerdán este 9 órakor lekapcsolták - írja a Guardian.

A 444 az egyik legmelegebb júliusi napon forgatott Rómában, amikor az ország egyes részein megtiltották a kültéri munkavégzést, ennek ellenére a város napközben is tele volt turistákkal. Videónkban egy helyi idegenvezető is beszél a problémáikról, illetve arról, hogy a turisták milyen felelőtlenek: