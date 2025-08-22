A Horvátországban nyaraló Orbán találkozott a horvát köztársasági elnökkel

A horvátországi nyaralása közben találkozott Orbán Viktor Zoran Milanovic horvát államfővel pénteken Brac szigetén, írja az Index horvát laptársára hivatkozva.
A horvát elnöki hivatal a lap megkeresésére azt válaszolta:
Az elnök feladata, bár nincs végrehajtó hatalma, az, hogy más országok legmagasabb rangú tisztviselőivel tárgyaljon. Horvátország és Magyarország szomszédos és baráti országok, hosszú történelem köti őket össze, és a két ország közötti politikai kapcsolatokat folyamatosan fenntartják és fejlesztik néhány nyitott kérdés ellenére. Milanović és Orbán a találkozó során véleményt és álláspontot cseréltek az aktuális globális kérdésekről.
Zoran Milanović egy ellentmondásokkal teli politikus: egyszerre baloldali és populista, NATO-tagállam elnökeként oroszbarát, és miközben szociális ügyekben progresszív, külpolitikájában gyakran az EU és a Nyugat ellen foglal állást. Eltérő nézetei miatt gyakran kerül konfliktusba saját kormányával, de az orosz narratívák átvételével és Ukrajnával szembeni kritikáival különutas szereplővé vált az EU-n belül, sok tekintetben Orbán Viktorhoz hasonló pozíciót foglal el, még ha más politikai gyökerekből is érkezett. Erről itt írtunk bővebben.
A miniszterelnök nemrég pont arról beszélt, „hogyha legalább egy évben egyszer nem látjuk a tengert, akkor nagy baj van.”
Zoran Milanović Orbán nagy-magyarországos sálján sem háborodott fel, sőt, nyaranta az Adrián vacsorázik a magyar miniszterelnökkel. A bucsai mészárlásról azt mondta, semmi sem biztos, az EU Ukrajna-politikája ostoba, Ukrajna nem demokratikus, az USA veszélyes.