Az Északi Áramlat vezeték felrobbantásával gyanúsított ukrán férfi tagadja, hogy részt vett volna az akcióban

A bolognai fellebbviteli bíróság jóváhagyta az Északi Áramlat gázvezeték felrobbantásával gyanúsított ukrán állampolgár, Szerhij Kuznyecov letartóztatását pénteken, és az esetleges kiadatásáról határozó tárgyalást szeptember 3-ra tűzte ki.

Ahogy arról mi is beszámoltunk, csütörtökön az olasz rendőrség őrizetbe vett egy ukrán férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy 2022 szeptemberében részt vett az Európába irányuló orosz gázszállítások fő útvonalát képező Északi Áramlat 1 vezeték felrobbantásában. Szerhij K. a gyanú szerint azon a vitorláson tartózkodott, amit a támadók használtak.

A 49 éves férfi első bírósági meghallgatása több órán át tartott. A bíróságon angol tolmáccsal készültek, de Kuznyecov anyanyelvén beszélő fordítót kért, akinek megtalálása időt vett igénybe.

Kuznyecov a bíróságra érkezésekor a kamerák felé fordult és három ujját a magasba emelte, az ukrán nemzeti zászlón látható háromágú szigonyra utalva. A tárgyalás előtt ügyvédet váltott, és a bíróságtól kijelölt helyett egy Riminiben jegyzett ügyvédet jelölt ki védőjeként.

A bíróság közlése szerint a meghallgatás során a férfi rövid nyilatkozatot tett, amelyben elhatárolta magát a vele szembeni vádaktól. Hangoztatta, hogy az Északi Áramlat elleni szabotázsakció idején Ukrajnában tartózkodott. Kijelentette, hogy Olaszországba családi okokból érkezett. Nemet mondott a Németországba való kiadatására is.

A zárt ajtók mögötti tárgyaláson a bíróság megerősítette a férfi letartóztatását. A Németországban való esetleges kiadatásáról szeptember 3-án tartanak ülést.

A férfit csütörtökre virradóra vették őrizetbe a Riminihez közeli San Clemente kempingjében, ahova augusztus 18-én érkezett meg családjával. Ugyanazon a napon európai elfogatóparancsot adott ki ellene a német szövetségi ügyészség.

A férfit a 2022 szeptemberében az Északi Áramlat gázvezetékek ellen végrehajtott robbantások egyik szervezőjeként tartják számon, közölte csütörtökön a német szövetségi főügyész. Utóbbi közlése szerint Szerhij Kuznyecov ellen robbantásban való bűnrészesség, szabotázs és jelentős vagyoni károkozással járó rongálás miatt indult eljárás.

A robbanás helyén felbugyogó gáz Dánia partjainál 2022. szeptember 27-én, a dán légierő egyik F-16-osából fényképezve. Fotó: Ritzau Scanpix via Reuters

A nyomozás szerint a gyanúsított egy csoport tagjaként 2022. szeptember 26-án robbanószerkezeteket helyezett el a Balti-tenger mélyén futó vezetékeken a dániai Bornholm-sziget közelében. A csapat egy Rostockból induló vitorlás jachttal jutott el a helyszínre. A hajót egy német cégtől bérelték ki hamis okmányokkal és közvetítők segítségével. Mivel a robbanások Svédország, Dánia és Németország gazdasági övezetét is érintették, mindhárom ország külön vizsgálatot indított az ügyben, ám Stockholm és Koppenhága időközben lezárta az eljárást, így a nyomozást jelenleg kizárólag Berlin folytatja.

Az Északi Áramlat-1 Oroszország fő gázszállítási útvonalaként szolgált Németország felé egészen addig, amíg Moszkva 2022 augusztusában le nem állította a szállításokat. Az Északi Áramlat-2 soha nem kezdte meg működését, mivel Berlin az engedélyezési folyamatot az ukrajnai háború előtt felfüggesztette. (MTI)