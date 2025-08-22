Még mindig van lejjebb, tovább zuhantak a hazai beruházások

A várt repülőrajt helyett földbe állt a magyar gazdaság idén, ezen a beruházások sem tudnak segíteni a friss adatok szerint. A KSH csalódást keltő számokat közölt, a nyers adat szerint 8, szezonálisan kiigazítva 8,2 százalékkal csökkent a volumen az idei második negyedévben. Ezzel így már sorban 11 negyedév óta, vagyis majdnem három éve esnek vissza a beruházások. A második negyedévben még mélyebb lett a gödör, a 2021-es év átlagától a teljesítmény 25,4 százalékkal marad el, rosszabbra még nem volt példa.

A statisztikai hivatal az adat első közlésekor nem közöl túl sok részletet, annyit viszont elárult, hogy a csökkenéshez a legnagyobb mértékben az ingatlanügyletek, a feldolgozóipar és az oktatás járult hozzá. Ezt kompenzálta valamennyire a szállítás, raktározás növekvő beruházási aktivitása.

A beruházások csökkenéséhez a legnagyobb mértékben az ingatlanügyletek, a feldolgozóipar, valamint az oktatás járult hozzá. A visszaesést a szállítás, raktározás növekvő beruházási aktivitása mérsékelte.

Az első negyedévhez képest 1,1 százalékos volt a csökkenés mértéke, az első félév egészét tekintve 9,9 százalékos a visszaesés. Utóbbi kicsit kedvezőbb az egy évvel ezelőtti állapotnál, amikor 13,6 százalékos mínusz volt az első félév teljesítménye a beruházások terén.

Összességében nem sok körülmény van, ami javítani tudna a beruházások szintjén. Az uniós források hiánya visszaveti a beruházásokat, a költségvetés pocsék állapota miatt az állami beruházások is elmaradnak, amelyeknek elviekben pont ilyen időszakban kellene segíteniük a gazdaságot. Donald Trump vámháborúja miatt az export is gyengélkedik, ami elsősorban a feldolgozóipart teljesítményét veti vissza. Nem véletlen, hogy már van nagy beruházás, ahol megkérdőjeleződött a további kapacitások kiépítése.