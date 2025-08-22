Putyin látja a fényt az alagút végén

Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteken azt mondta, hogy „fény látszik az alagút végén” az orosz–amerikai kapcsolatokban.

Egy nukleáris kutatóközpontban tett látogatása során, újságírói kérdésekre válaszolva kifejezte meggyőződését, hogy Donald Trump elnöki vezetői képességei segíthetnek a kapcsolatok helyreállításában, amelyek az utóbbi időben mélypontra kerültek.

„Trump elnök érkezésével úgy gondolom, végre felderengett a fény az alagút végén. Most pedig egy nagyon jó, tartalmas és őszinte találkozónk volt Alaszkában” – mondta Putyin, utalva a múlt heti csúcstalálkozóra.

„A következő lépések most az Egyesült Államok vezetésétől függenek, de biztos vagyok benne, hogy a jelenlegi elnök, Trump elnök vezetői képességei jó garanciát jelentenek arra, hogy a kapcsolatok helyreállnak” – mondta Putyin.

Fotó: Kevin Lamarque/REUTERS

Ehhez képest Donald Trump épp pénteken jelentette ki, két héten belül kiderül, hogy el tud-e érni bármiféle előrelépést az orosz-ukrán háború lezárására irányuló törekvéseiben. Azt mondta, akkor dönti el, hogy „hatalmas szankciókat” vezet-e be, vagy semmit sem tesz. (Reuters)