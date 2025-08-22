Trump: Amerika két héten belül szankciókat vezethet be Oroszország ellen

Donald Trump amerikai elnök pénteken kijelentette, hogy két héten belül kiderül, hogy el tud-e érni bármiféle előrelépést az orosz-ukrán háború lezárására irányuló törekvéseiben. Az Ovális Irodában újságíróknak nyilatkozva Trump azt mondta, hogy egyelőre a békefolyamat egyik elemével sem. Egy héttel ezelőtt Trump Alaszkában tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, de eddig nem sikerült rávennie őt, hogy találkozzon Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. „Hatalmas a gyűlölet” – mondta Trump, hozzátéve hogy „De meglátjuk, mi lesz. Azt hiszem, két hét múlva tudni fogjuk, merre haladok.”

Azt mondta, akkor dönti el, hogy „hatalmas szankciókat” vezet-e be, vagy semmit sem tesz, és azt mondja: „ez a ti harcotok”.

Közben a kanadai miniszterelnök kijelentette, hogy eltörli az amerikai árukra kivetett büntetővámok jelentős részét. E mellett magasabb fokozatra kapcsolja a tárgyalásokat az Egyesült Államokkal, hogy létrejöjjön egy új kereskedelmi és biztonsági megállapodás a két ország között – mondta Mark Carney miniszterelnök.

A kanadai importvámok az amerikai autókra, acélra és alumíniumra egyelőre maradnak. Az Egyesült Államok július végén emelte Kanada vámtarifáját 25-ről 35 százalékra, ám mostanra kiderült, hogy ez nem vonatkozik azokra az árukra, melyek megfelelnek a három ország – az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada – közötti szabadkereskedelmi megállapodásnak (USMCA). Carney ezért elötrli az összes, USMCA hatálya alá tartozó amerikai árukra vonatkozó vámtarifát.

(Reuters, Reuters)