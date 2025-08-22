Az amerikai filmrendező és forgatókönyvíró Woody Allen online részt vesz a Moszkvai Nemzetközi Filmhéten, amelyet augusztus 24-25-én rendeznek az orosz fővárosban, írja a TASZSZ orosz hírügynökség.

A rendezvény honlapja szerint Woody Allen online előadását a világ mozilegendáiról augusztus 24-én tartja meg. „Az előadás-találkozó keretében beszélgetés lesz a filmről és az életről, a választásokról, az inspirációról és a szakmai őszinteségről. A bizalmas párbeszéd légköre betekintést nyújt a filmrendező belső világába, feltárja, hogyan születnek azok a történetek, amelyek évtizedekig kulturális ikonokká válnak, és bemutat néhány személyes gondolatot” – áll a szervezők közleményében.

A Moszkvai Nemzetközi Filmhétre több mint 80 külföldi vendéget várnak 20 országból. Közülük a legismertebbek Emir Kusturica szerb filmrendező és Mark Dacascos amerikai színész, aki a John Wick 3-ban is játszott.

Woody Allen részvétele a filmfesztiválon meglepetés lehet, Kusturicáé viszont nem, ő az utóbbi években többször is kifejezte, hogy támogatója Vlagyimir Putyinnak. 2022-ben ő lett az orosz hadsereg színházának főigazgatója, tavaly pedig személyesen is találkozott az orosz elnökkel.