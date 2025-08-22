Zelenszkij szerint Oroszország mindent megtesz azért, hogy megakadályozza a találkozójukat Putyinnal

Az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij pénteken azt mondta, hogy Oroszország mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza a közte és Vlagyimir Putyin közötti találkozót. Az ukrán elnök arra reagált, hogy korábban Szergej Lavrov orosz külügyminiszter az NBC-nek adott interjúban mondta, hogy nincs tervben egy Putyin-Zelenszkij találkozó, mert a szükséges feltételek még nem állnak fenn.

Zelenszkij azzal vádolta Oroszországot, hogy szándékosan késlelteti a találkozót.

„Az oroszok mindent megtesznek, hogy megakadályozzák a találkozó létrejöttét” – mondta pénteken egy sajtótájékoztatón Kijevben, amellyel a NATO főtitkárával, Mark Ruttéval közösen vett részt.

„A találkozó az egyik eleme annak, hogyan lehetne véget vetni a háborúnak. És mivel ők nem akarják befejezni, keresni fogják a módját, hogy elkerüljék” – tette hozzá.

Mark Rutte és Volodimir Zelenszkij. Fotó: DANYLO ANTONIUK/Anadolu via AFP

Zelenszkij a Mark Ruttéval közös sajtótájékoztató előtt a biztonsági garanciákról tárgyaltak, amelyeket más államok nyújthatnának Ukrajnának. Zelenszkij hangsúlyozta, hogy ezeknek a garanciáknak hasonlóaknak kellene lenniük a NATO 5. cikkelyéhez, amely szerint egy tag elleni támadás az egész szövetség elleni támadásnak minősül.

„Ez egy nagy vállalás kezdete, és nem könnyű, mert a garanciák abból állnak, amit partnereink nyújtani tudnak Ukrajnának, illetve abból, hogy milyen legyen az ukrán hadsereg, és hogy találhatunk lehetőséget arra, hogy fenntartsuk annak erejét” – mondta Zelenszkij.

Rutte elmondta, hogy a NATO-szövetségesek és Ukrajna együtt dolgoznak azon, hogy a biztonsági garanciák olyan erősek legyenek, hogy Oroszország soha többé ne próbáljon meg támadni.

„Az erős biztonsági garanciák elengedhetetlenek lesznek, és most azon dolgozunk, hogy ezeket pontosan meghatározzuk” – mondta. (Reuters)