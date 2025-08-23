A fiatalokért felelős államtitkár szerint a Mocskos Fidesz Summer tudatos politikai uszítók és provokátorok munkája

„Ez nem kritika, hanem egyes fellépők részéről tudatos, párttal szembeni politikai uszítás történik, ami provokátorokkal megtámogatva idézi elő a sajtó által aztán felerősített hangulatot” – idézte meg az Indexnek adott interjújában Varga-Bajusz Veronika fiatalokért felelős államtitkár a Kontroll Csoport Besúgók és Provokátorok című számának sorait.
A Kulturális és Innovációs Minisztérium KDNP-s államtitkára szerint nem azzal van probléma, ha egy művész világképet, értékrendet vagy ideológiai nézeteket fogalmaz meg.
„Természetes dolog, hogy egy zenész vagy előadó megszólal társadalmi kérdésekről, vagy megosztja a világnézetét. Azonban amikor ez már nem egyszerű vélemény, hanem határátlépés, ami túlmutat a művészi szabadságon, akkor már szükséges felelősségét vállalni, és a politikai válaszreakciók esetében nem lehet a művészi szabadság és a magánvélemény mögé bújni.”
Idén nyáron számos fesztiválon kezdett – spontán vagy épp az előadó által indítványozott – „Mocskos Fidesz!”-skandálásba a közönség. Volt skandálás felvidéki fesztiválon, székelyföldi Carson Coma-koncerten, Pogány Indulónak köszönhetően pedig a Sziget Fesztivál nagyszínpada előtt is.
A kormányzati szereplők sokféle választ adtak a kérdésre, de a csapásirányt Kocsis Máté frakcióvezető adta meg, aki Tusványoson arról beszélt, hogy a Mocskos Fidesz skandálásokat valójában nem a fiatalok kezdik, hanem a zenészek, mert lefizették őket.
Bár Fidesz szívcsakrájaként is emlegetett Tusványosi Szabadegyetemen a dalszövegeken kívül nem skandált senki semmit, a Punnany Massif énekese Népszabadság-feliratos pólóban állt színpadra, és mikropártok (köztük a KDNP) áthúzott logóival a háttérben adta elő az egyik kormánykritikus számot. Nem sokkal korábban ugyanezen a színpadon a Margaret Island egyik utolsó koncertjén az énekes, Lábas Viki egy kis szivárványos zászlót lengetett a színpadon.
Tusványoson éltünk a lehetőséggel, és a kulturális minisztert is elcsíptük pár kérdésre, mivel Orbán Viktor másnap ugyanazon a színpadon mondta azt a fesztivál és a politika különválasztásáról, hogy örül annak, hogy Tusványoson ez a kettő még egyben tud létezni. Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter nagyjából hasonló megfejtéssel állt elő, mint államtitkára, Varga-Bajusz.
Hankó azt mondta, azok az együttesek, akiknek a koncertjei alatt zúg a „Mocskos Fidesz!”, direkt pártpolitikai szerepet vállalnak. Szerinte ugyanakkor a Beatles még belefért, mert az nem pártpolitizált.
Mint korábban írtam, a Fidesz rendre próbálja szétválasztani a szórakozást a politikától, miközben Orbán megszólalása is pont arra mutatott rá, hogy a zene tiszta politika, hiszen irányítja a testet, a gondolatokat, normákat szab, lép át és alkot újra, és elképzelhetővé teszi az elképzelhetetlent.
Ami 2024-ben a brat volt, az idén a minden fesztiválon felhangzó sláger. A magyar fiataloknak bőven volt okuk elégedetlennek lenni az utóbbi 15 évben, 2025 nyarán pedig végképp elegük van.
Szlovákiába is elért a magyar fesztiválok idei trendje. Mocskos Fidesz Summer Felvidéken is.
A Carson Coma koncertjén hangzott fel az idei nyár slágere, szivárványos zászló is került a színpadra Gyergyószentmiklóson.
A rapper inkább becipzározta a száját.
Ellenzéki politikusokkal ült össze egy beszélgetésre Kocsis és Simicskó Tusványoson, de tiszás résztvevő nem volt. A Fidesz esélyeiről, Simionról, oroszpártiságról, és persze Magyar Péterről is szó volt.
Az együttes alapítói úgy érzik, nem hagyják őket élni, ezért szerették volna kicsit meghackelni Tusványost. Egyébként is sok szájat etetnek a zenekarral. „Ha már Mészáros Lőrincnél ez egy mentség, akkor nálunk is egy mentség.”
Romániában mondjuk nem is hoztak törvényt arról, hogy ez ártana a gyerekeknek.
Orbán Viktor szerint jó, hogy a politika és a fesztiválozás megfér egy helyen, de akkor mi a helyzet a mocskos fideszezéssel? Hankó Balázst erről, valamint a magyar színházaktól megvont támogatásokról kérdeztük.
Arra lehetett számítani, hogy Orbán az erdélyi fesztivál főfellépőjeként megfejti a világot, egyúttal eltemeti a Nyugatot. És ez is történt.
A politikusok örülnek, ha ők fejthetik meg a világot, és nem azok, akiket nem kötnek az államtitkári pozíciók, kínkeservesen megszerzett mandátumok. Annak pedig különösen nem örülnek, ha a zenészek világmegfejtése homlokegyenest szembemegy az övékkel.