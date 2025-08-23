A fiatalokért felelős államtitkár szerint a Mocskos Fidesz Summer tudatos politikai uszítók és provokátorok munkája

„Ez nem kritika, hanem egyes fellépők részéről tudatos, párttal szembeni politikai uszítás történik, ami provokátorokkal megtámogatva idézi elő a sajtó által aztán felerősített hangulatot” – idézte meg az Indexnek adott interjújában Varga-Bajusz Veronika fiatalokért felelős államtitkár a Kontroll Csoport Besúgók és Provokátorok című számának sorait.

Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

A Kulturális és Innovációs Minisztérium KDNP-s államtitkára szerint nem azzal van probléma, ha egy művész világképet, értékrendet vagy ideológiai nézeteket fogalmaz meg.

„Természetes dolog, hogy egy zenész vagy előadó megszólal társadalmi kérdésekről, vagy megosztja a világnézetét. Azonban amikor ez már nem egyszerű vélemény, hanem határátlépés, ami túlmutat a művészi szabadságon, akkor már szükséges felelősségét vállalni, és a politikai válaszreakciók esetében nem lehet a művészi szabadság és a magánvélemény mögé bújni.”

Idén nyáron számos fesztiválon kezdett – spontán vagy épp az előadó által indítványozott – „Mocskos Fidesz!”-skandálásba a közönség. Volt skandálás felvidéki fesztiválon, székelyföldi Carson Coma-koncerten, Pogány Indulónak köszönhetően pedig a Sziget Fesztivál nagyszínpada előtt is.

Tusványos óta ügynöközi a Fidesz a zenészeket

A kormányzati szereplők sokféle választ adtak a kérdésre, de a csapásirányt Kocsis Máté frakcióvezető adta meg, aki Tusványoson arról beszélt, hogy a Mocskos Fidesz skandálásokat valójában nem a fiatalok kezdik, hanem a zenészek, mert lefizették őket.

Bár Fidesz szívcsakrájaként is emlegetett Tusványosi Szabadegyetemen a dalszövegeken kívül nem skandált senki semmit, a Punnany Massif énekese Népszabadság-feliratos pólóban állt színpadra, és mikropártok (köztük a KDNP) áthúzott logóival a háttérben adta elő az egyik kormánykritikus számot. Nem sokkal korábban ugyanezen a színpadon a Margaret Island egyik utolsó koncertjén az énekes, Lábas Viki egy kis szivárványos zászlót lengetett a színpadon.

Fotó: Kristóf Balázs/444

Tusványoson éltünk a lehetőséggel, és a kulturális minisztert is elcsíptük pár kérdésre, mivel Orbán Viktor másnap ugyanazon a színpadon mondta azt a fesztivál és a politika különválasztásáról, hogy örül annak, hogy Tusványoson ez a kettő még egyben tud létezni. Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter nagyjából hasonló megfejtéssel állt elő, mint államtitkára, Varga-Bajusz.

Hankó azt mondta, azok az együttesek, akiknek a koncertjei alatt zúg a „Mocskos Fidesz!”, direkt pártpolitikai szerepet vállalnak. Szerinte ugyanakkor a Beatles még belefért, mert az nem pártpolitizált.

Balon Varga-Bajusz, jobbon Hankó Balázs, köztük pedig Szolnoki Tibor Jászai Mari-díjas színmûvész, énekes, az Operettvilág Együttes mûvészeti vezetõje, ahogy átveszi a Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetést. Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

Mint korábban írtam, a Fidesz rendre próbálja szétválasztani a szórakozást a politikától, miközben Orbán megszólalása is pont arra mutatott rá, hogy a zene tiszta politika, hiszen irányítja a testet, a gondolatokat, normákat szab, lép át és alkot újra, és elképzelhetővé teszi az elképzelhetetlent.