A fiatalokért felelős államtitkár szerint a Mocskos Fidesz Summer tudatos politikai uszítók és provokátorok munkája

POLITIKA
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

„Ez nem kritika, hanem egyes fellépők részéről tudatos, párttal szembeni politikai uszítás történik, ami provokátorokkal megtámogatva idézi elő a sajtó által aztán felerősített hangulatot” – idézte meg az Indexnek adott interjújában Varga-Bajusz Veronika fiatalokért felelős államtitkár a Kontroll Csoport Besúgók és Provokátorok című számának sorait.

Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

A Kulturális és Innovációs Minisztérium KDNP-s államtitkára szerint nem azzal van probléma, ha egy művész világképet, értékrendet vagy ideológiai nézeteket fogalmaz meg.

„Természetes dolog, hogy egy zenész vagy előadó megszólal társadalmi kérdésekről, vagy megosztja a világnézetét. Azonban amikor ez már nem egyszerű vélemény, hanem határátlépés, ami túlmutat a művészi szabadságon, akkor már szükséges felelősségét vállalni, és a politikai válaszreakciók esetében nem lehet a művészi szabadság és a magánvélemény mögé bújni.”

Idén nyáron számos fesztiválon kezdett – spontán vagy épp az előadó által indítványozott – „Mocskos Fidesz!”-skandálásba a közönség. Volt skandálás felvidéki fesztiválon, székelyföldi Carson Coma-koncerten, Pogány Indulónak köszönhetően pedig a Sziget Fesztivál nagyszínpada előtt is.

Forrás

Tusványos óta ügynöközi a Fidesz a zenészeket

A kormányzati szereplők sokféle választ adtak a kérdésre, de a csapásirányt Kocsis Máté frakcióvezető adta meg, aki Tusványoson arról beszélt, hogy a Mocskos Fidesz skandálásokat valójában nem a fiatalok kezdik, hanem a zenészek, mert lefizették őket.

Forrás

Bár Fidesz szívcsakrájaként is emlegetett Tusványosi Szabadegyetemen a dalszövegeken kívül nem skandált senki semmit, a Punnany Massif énekese Népszabadság-feliratos pólóban állt színpadra, és mikropártok (köztük a KDNP) áthúzott logóival a háttérben adta elő az egyik kormánykritikus számot. Nem sokkal korábban ugyanezen a színpadon a Margaret Island egyik utolsó koncertjén az énekes, Lábas Viki egy kis szivárványos zászlót lengetett a színpadon.

Fotó: Kristóf Balázs/444

Tusványoson éltünk a lehetőséggel, és a kulturális minisztert is elcsíptük pár kérdésre, mivel Orbán Viktor másnap ugyanazon a színpadon mondta azt a fesztivál és a politika különválasztásáról, hogy örül annak, hogy Tusványoson ez a kettő még egyben tud létezni. Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter nagyjából hasonló megfejtéssel állt elő, mint államtitkára, Varga-Bajusz.

Hankó azt mondta, azok az együttesek, akiknek a koncertjei alatt zúg a „Mocskos Fidesz!”, direkt pártpolitikai szerepet vállalnak. Szerinte ugyanakkor a Beatles még belefért, mert az nem pártpolitizált.

Balon Varga-Bajusz, jobbon Hankó Balázs, köztük pedig Szolnoki Tibor Jászai Mari-díjas színmûvész, énekes, az Operettvilág Együttes mûvészeti vezetõje, ahogy átveszi a Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetést.
Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

Mint korábban írtam, a Fidesz rendre próbálja szétválasztani a szórakozást a politikától, miközben Orbán megszólalása is pont arra mutatott rá, hogy a zene tiszta politika, hiszen irányítja a testet, a gondolatokat, normákat szab, lép át és alkot újra, és elképzelhetővé teszi az elképzelhetetlent.

POLITIKA provokátor tusványos hankó balázs fesztivál fiatalokért felelős államtitkár Kulturális és Innovációs Minisztérium mocskos fidesz carson coma Pogány Induló varga-bajusz veronika mocskos fidesz summer
Kapcsolódó cikkek

Mocskos Fidesz Summer

Ami 2024-ben a brat volt, az idén a minden fesztiválon felhangzó sláger. A magyar fiataloknak bőven volt okuk elégedetlennek lenni az utóbbi 15 évben, 2025 nyarán pedig végképp elegük van.

Bede Márton
vélemény

Gombaszögön is zúg a „mocskos Fidesz!”

Szlovákiába is elért a magyar fesztiválok idei trendje. Mocskos Fidesz Summer Felvidéken is.

Keller-Alánt Ákos
külföld

Székelyföldre is eljutott a mocskos Fidesz summer

A Carson Coma koncertjén hangzott fel az idei nyár slágere, szivárványos zászló is került a színpadra Gyergyószentmiklóson.

Keller-Alánt Ákos
POLITIKA

Pogány Induló szigetes koncertjén is zúgott a Mocskos Fidesz

A rapper inkább becipzározta a száját.

Czinkóczi Sándor, Kristóf Balázs
fesztivál

Kocsis Máté: A Mocskos Fidesz skandálásokat valójában nem a fiatalok kezdik, hanem a zenészek, mert lefizették őket

Ellenzéki politikusokkal ült össze egy beszélgetésre Kocsis és Simicskó Tusványoson, de tiszás résztvevő nem volt. A Fidesz esélyeiről, Simionról, oroszpártiságról, és persze Magyar Péterről is szó volt.

Bódog Bálint
POLITIKA

A Punnany Massif népszabadságos pólóban, áthúzott KDNP- és Párbeszéd-logó előtt lépett fel Tusványoson

Az együttes alapítói úgy érzik, nem hagyják őket élni, ezért szerették volna kicsit meghackelni Tusványost. Egyébként is sok szájat etetnek a zenekarral. „Ha már Mészáros Lőrincnél ez egy mentség, akkor nálunk is egy mentség.”

Jelinek Anna, Bódog Bálint, Kristóf Balázs
POLITIKA

Tusványoson lengette a színpadon a szivárványos zászlót a Margaret Island énekese

Romániában mondjuk nem is hoztak törvényt arról, hogy ez ártana a gyerekeknek.

Herczeg Márk
fesztivál

A kulturális miniszter szerint a Beatles még oké, de a pártpolitizálás már nem fér bele a fesztiválszínpadon

Orbán Viktor szerint jó, hogy a politika és a fesztiválozás megfér egy helyen, de akkor mi a helyzet a mocskos fideszezéssel? Hankó Balázst erről, valamint a magyar színházaktól megvont támogatásokról kérdeztük.

Bódog Bálint
POLITIKA

Orbán elindítja a Digitális Polgári Köröket

Arra lehetett számítani, hogy Orbán az erdélyi fesztivál főfellépőjeként megfejti a világot, egyúttal eltemeti a Nyugatot. És ez is történt.

Herczeg Márk
POLITIKA

Politizáló színpadok: miért zavarják a Fideszt a zenészek?

A politikusok örülnek, ha ők fejthetik meg a világot, és nem azok, akiket nem kötnek az államtitkári pozíciók, kínkeservesen megszerzett mandátumok. Annak pedig különösen nem örülnek, ha a zenészek világmegfejtése homlokegyenest szembemegy az övékkel.

Bódog Bálint
vélemény