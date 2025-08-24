Amerika tavasz óta akadályozza, hogy Ukrajna nagy hatótávolságú rakétákkal támadja Oroszországot

Amerikai tisztviselők szerint a Pentagon hónapok óta blokkolja, hogy Ukrajna nagy hatótávú rakétákat vessen be Oroszországon belüli célpontok ellen – írja a Wall Street Journal. A Védelmi Minisztérium magas szintjén meghozott, eddig nyilvánosságra nem hozott döntése az új jóváhagyási eljárásról tavasz vége óta akadályozza Ukrajnát abban, hogy amerikai gyártmányú, nagy hatótávolságú Army Tactical Missile Systems (ATACMS) rakétákat lőjön ki orosz célpontokra. A WSJ két forrása szerint Ukrajna legalább egy alkalommal megkísérelte az ATACMS rakéták bevetését orosz területen lévő célpontok ellen, de ezt elutasították.

Az Egyesült Államok a nagy hatótávolságú támadásokra vonatkozó vétója korlátozta Ukrajna katonai műveleteit, mégpedig azért, mert a Fehér Ház ezzel is arra törekedett, hogy rávegye a Kremlt a béketárgyalások megkezdésére.

Pete Hegseth, amerikai védelmi miniszter Fotó: ANDREW HARNIK/Getty Images via AFP

Elbridge Colby, a Pentagon államtitkára dolgozta ki a „felülvizsgálati mechanizmust”, amelynek célja, hogy döntsön Kijev kérelmeiről, amelyek az Amerikában gyártott nagy hatótávolságú fegyverek, valamint az amerikai hírszerzésre és alkatrészekre támaszkodó európai szövetségesek által Ukrajnának biztosított fegyverek kilövésére vonatkoznak.

Az eljárás értelmében Pete Hegseth védelmi miniszter dönthet arról, hogy Ukrajna használhatja-e az ATACMS-t – amelynek hatótávolsága mintegy 300 kilométer – Oroszország megtámadására. A Pentagon jóváhagyási követelménye megváltoztatta Joe Biden elnök utolsó hivatali évében hozott döntését, amely lehetővé tette Ukrajnának, hogy az ATACMS-szel Oroszország területén lévő célpontokat támadjon.