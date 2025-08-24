Donald Trump, Hszi Csin-ping és Erdogan is köszöntötte Ukrajnát a függetlenség napja alkalmából

A világ számos vezetője köszöntötte Ukrajnát, illetve az ukrán népet augusztus 24-e alkalmából. Ez a nap ugyanis Ukrajna Függetlenségének Napja, 1991-ben ezen a napon kiáltotta ki függetlenségét az ország. Volodomir Zelenszkij ukrán elnök az üzenetekre saját X-oldalán is reagált, egyenként megköszönve azokat.

Donald Trump az amerikai nép nevében a legjobb kívánságokat küldte Zelenszkijnek és a „bátor ukrán népnek”. „Az ukrán nép szellemét nem lehet megtörni, és országuk bátorsága sokaknak inspirációt jelent. Ezen a fontos napon tudják meg, hogy az Egyesült Államok tiszteli küzdelmüket, méltatja áldozataikat és hisz független nemzetük jövőjében. Most van itt az ideje, hogy véget vessenek az értelmetlen gyilkolásnak. Az Egyesült Államok támogatja a tárgyalásos megoldást, amely tartós, hosszú távú békéhez vezet, véget vet a vérontásnak, és megóvja Ukrajna szuverenitását és méltóságát” – írta az amerikai elnök.

Recep Tayyip Erdoğan török elnök saját és népe „szívből jövő gratulációját” küldte az ukrán elnöknek és népének, kiemelve a két ország közötti együttműködést. Hszi Csin-ping kínai elnök is a két ország kapcsolatát méltatta, XIV. Leó pápa pedig az Ukrajnát sújtó erőszak kapcsán arról írt Zelenszkijnek, hogy imádkozik az Ukrajna háborús szenvedéseitől sújtott népéért.

Mások mellett üzent Ukrajnának, illetve Zelenszkijnek III. Károly brit király, Vilmos Sándor holland király, Emmanuel Macron francia elnök, Keir Starmer brit miniszterelnök, Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke, és Friedrich Merz német kancellár is.

Magyarországi üzenetet nem találtunk az ukrán elnök oldalán, ezért emailben érdeklődtünk a kormánynál, küldtek-e ilyet. Ha válaszolnak, megírjuk.