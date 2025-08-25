Előkészítenek egy amerikai-ukrán találkozót az ukrán-orosz találkozó előkészítésére

Fotó: MANDEL NGAN/AFP

Ukrajna és az Egyesült Államok delegációi a hét végén, azaz még augusztus 31. előtt találkoznak – jelentette be Volodimir Zelenszkij egy kijevi sajtótájékoztatón. Az ukrán elnök ma találkozik Keith Kellogg-gal, Trump ukrajnai különmegbízottjával „az orosz féllel bonyolított, lehetséges jövőbeli találkozó előkészítése érdekében” – írja az Interfax-Ukrajina.

Donald Trump amerikai elnök augusztus 18-án jelentette be, hogy megkezdte az előkészületeket az orosz és az ukrán elnök személyes találkozójára. Friedrich Merz német kancellár szerint Vlagyimir Putyin és Volodimir Zelenszkij találkozóját a következő két hétre, azaz szeptember elejére tervezik.

Az orosz külügyminiszter szerint az orosz és az ukrán elnök találkozóját gondosan elő kell készíteni, hogy ne rontsanak a helyzeten. Szergej Lavrov azt is elmondta, hogy Moszkva teljes mértékben elutasítja az Ukrajnának nyújtott biztonsági garanciákat, ha azok „Oroszország elszigetelésének logikája szerint” épülnek fel. Egy névtelen európai tisztviselő ezt követően a Bloombergnek azt mondta, hogy

Lavrov kijelentései „gyakorlatilag tönkretették” az orosz-amerikai tárgyalásokat.

(Medúza)