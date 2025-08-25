Hatalmas a szakadék az online és az offline tér között, mondja Ajsa Luna, akit a Himnusz-feldolgozása miatt támad a Fidesz és a Mi Hazánk

botrány
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

„Hatalmas a szakadék az online és az offline tér között, és remélem, senkit sem kell emlékeztetnem arra, melyik a valóság” – írta ki instasztoriba Ajsa Luna, aki öt napja egy online szarvihar közepén találta magát.

A Szent István-napi állami ünnepségsorozaton tartott koncertjén az énekesnő annyit tett, hogy ülve, cigivel a kezében énekelte el a Himnuszt, méghozzá a saját, módosított dallamára. Az esetre a fideszes médiabirodalom egy emberként repült rá, az énekesnőnek bizonygatnia kellett, hogy ő szereti a hazáját, beleszállt Pataky Attila, Nagy Feró és az Operaház főigazgatója, aztán Novák Előd feljelentést tett, Dunakeszi kormánypárti vezetése pedig lemondta a fellépését.

Forrás

„Olyan narratíva született ebből a dologból, ami már egyáltalán nem kapcsolódik a valósághoz. Értem, hogy a történés megosztó, noha továbbra is egy kontextusból teljesen kiragadott felvételről beszélünk. A produkció ezen felüli minősítgetése és degradálása viszont övön aluli, valamint rendkívül elrugaszkodott” – írja az énekes, aki a történeteket úgy értelmezi, mint a való világ és az online tér közti különbség megmutatkozását.

„Végtelenül elgondolkodtatónak találom, hogy az ominózus 20-ai fellépésünk után a fizikai térben mindössze annyit érzékeltünk a népharagból, hogy a koncert után hangosan visszatapsoltak minket, majd 25 percen keresztül ölelkeztem és fotókodtam a közönséggel, akiknek egy rossz szavuk sem volt a koncerttel kapcsolatban - sőt.” Ajsa Luna felteszi a kérdést:

„Ha valóban »meggyaláztuk a Himnuszt«, és színvonalon aluli a produkciónk, miért nem jött oda akkor senki, hogy ezt közölje velem?”

botrány operaház Novák Előd nagy feró himnusz Ajsa Luna dunakeszi pataky attila
Kapcsolódó cikkek

Ajsa Luna is ízelítőt kapott a fideszes médiaterrorból: betámadták, mert ülve, cigivel a kezében énekelte el a Himnuszt

„Sokkoló produkció” – írta a kormánymédia az egyáltalán nem sokkoló produkcióról.

Herczeg Márk
botrány

Nagy Feró és Pataky Attila is beleállt a Himnuszt ülve, cigivel a kezében éneklő Ajsa Lunába

Előbbi szerint polgárpukkasztó volt az énekesnő előadása, utóbbi szerint Szaúd-Arábiában lefejeznék az embert, ha ilyet csinálna.

Diószegi-Horváth Nóra
botrány

Novák Előd feljelentette Ajsa Lunát, mert nem tetszett neki, ahogy a Himnuszt énekelte

Végre valaki a magyar embereket érintő igazi problémákkal foglalkozik!

Urfi Péter
botrány

Dunakeszi önkormányzata hirtelen rájött, hogy Ajsa Luna „művészi színvonala” mégsem megfelelő

Amikor meghívták az énekesnőt a Dunakeszi Fesztre, akkor még jó volt a színvonala, de a himnuszos balhé után átalakultak az önkormányzat esztétikai elvárásai.

Urfi Péter
botrány