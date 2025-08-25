Novák Előd feljelentette Ajsa Lunát, mert nem tetszett neki, ahogy a Himnuszt énekelte

botrány
„Mivel a rendőrség a himnuszgyalázó karibi énekesnő augusztus 20-i produkciója miatt nem indított hivatalból eljárást, feljelentést tettem” – számolt be Novák Előd országgyűlési képviselő az általa végzett munkáról.

A Mi Hazánk-os honatya ki is kereste a tényállást, amellyel reményei szerint meg lehet büntetni Ajsa Lunát: „Aki nagy nyilvánosság előtt Magyarország himnuszát, zászlaját, címerét vagy a Szent Koronát sértő vagy lealacsonyító kifejezést használ, illetve azokat más módon meggyalázza, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő”.

Már öt napja megy a purparlé a fideszes és szélsőjobboldali médiában Ajsa Luna miatt, aki a Szent István-napi állami ünnepségsorozat egyik fellépőjeként ülve, cigivel a kezében énekelte el a Himnuszt, méghozzá a saját dallamára. Az esetre a fideszes médiabirodalom rögtön ráugrott, olyannyira, hogy az énekesnő utóbb magyarázkodni kényszerült.

„Pusztán annyi történt, hogy a nemzeti ünnep alkalmából kissé átszellemülve a saját stílusomban a saját dalom zenei alapjára ráénekeltem egy Himnusz átdolgozást. Aki ismer és követ, az tudja, mennyire szentimentális téma nálam a hazaszeretet, mondanom sem kell, hogy semmiféle rossz szándék nem vezérelt, sőt, a célom az volt, hogy felköszöntsem Magyarországot úgy, ahogyan ez a saját performanszomon belül autentikus” - írta, de ezzel Nagy Feróékat nem győzte meg.

