A Sándor-palota azt írja, megvizsgálta, hogy Sulyok Tamás Facebook-posztjából hogyan húzhatták ki az „orosz” szót

A köztársasági elnök múlt csütörtök reggeli Facebook-bejegyzésében Sulyok Tamás először leírta, hogy orosz rakétatámadás érte Munkácsot, de később módosította a posztot, és kivette belőle az orosz szót. (A Sándor-palota szerint nem volt erről semmilyen kommunikáció a kormánnyal.)

A bejegyzés módosítását csütörtök délután azzal magyarázták, hogy „az államfő hivatala még várta a hivatalos és részletes tájékoztatást, illetve megerősítést a Munkács elleni rakétatámadás körülményeiről, felelőseinek és végrehajtóinak kilétéről.” Ez a bejegyzés pontosan azzal egyidőben került ki, hogy Orbán Viktor is kiposztolta, hogy támadás történt, amiben megnevezte az oroszokat.

A Sándor-palota az ügyben állítása szerint vizsgálatot folytatott le, erről most rövid, egyetlen mondatból álló közleményben mindössze ennyit árult el: