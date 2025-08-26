Zelenszkij Törökországban, a Perzsa-öböl egyik államában vagy Európában tárgyalna a tűzszünetről Putyinnal

Az ukrán elnök azt mondta, hogy Törökország, a Perzsa-öböl államai vagy európai országok adhatnak otthont a tárgyalásnak, amit Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tartana.

Volodimir Zelenszkij közvetlen tárgyalásokra törekszik Putyinnal, hogy segítsen véget vetni Oroszország ukrajnai háborújának, de Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szerint egy ilyen találkozóhoz még nem készült napirend.

Volodimir Zelenszkij április 17-én Kijevben.a Fotó: TETIANA DZHAFAROVA/AFP

„Most, ezen a héten lépünk kapcsalatba Törökországgal, a Perzsa-öböl államaival és európai országokkal, amik otthont adhatnak a tárgyalásoknak az oroszokkal” – mondta Zelenszkij az esti videóbeszédében. Azt mondta: „A mi részünkről mindent a lehető legnagyobb mértékben előkészítünk, hogy véget érhessen a háború.” (Zelenszkij kabinetfőnöke, Andrij Jermak közölte, hogy az ukrán nemzetbiztonsági tanács vezetőjével Katarban van, hogy találkozzon az ország védelmi miniszterével.)

Zelenszkij azt mondta, a tárgyalások előrehaladása az Ukrajna partnereivel (elsősorban az USA-val) való koordinációtól függ, hogy megfelelő nyomást tudjanak helyezni Oroszországra. Ezt hétfőn Kijevben már megvitatták az amerikai különmegbízottal, Keith Kelloggal – mondta Zelenszkij.

„Minden további kizárólag a világ vezetőinek, legfőképpen az Amerikai Egyesült Államoknak a szándékán múlik, hogy nyomást gyakoroljanak Oroszországra” – mondta Zelenszkij, aki szerint „Oroszország csak jeleket ad arra, hogy továbbra is kerüli a valódi tárgyalásokat”, és ezen „csak erős szankciók, erős vámok – valódi nyomás – változtathatnak”. (Reuters)