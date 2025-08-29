A BKV is megvizsgálta a buszait, és szerintük minden rendben van

A BKV szakemberei augusztus 14. és augusztus 29. között 855 autóbuszt vizsgáltak át, az ellenőrzést a főpolgármester, Karácsony Gergely kérte a társaságtól, miután rövid időn belül két jármű is kigyulladt, egynek pedig füstölt a motortere.

Az ellenőrzés során – jellemzően a 10 évnél idősebb autóbuszok egy részénél – olajszennyeződést, folyadékszivárgást, elektromos vezeték- és kábelkopást tártak fel a szakemberek. A leginkább a buszok élettartamából fakadó hibák javítását azonnal megkezdték, egyes javítási fázisokat pedig szinte teljesen be is fejeztek, írja közleményében a BKV. A hibák egyike sem volt olyan jellegű, amely az utasok biztonságát veszélyeztette volna. A vizsgálat során jelentkezett technikai problémák nem ismeretlenek a BKV szakemberei előtt, azokkal az elmúlt évtizedekben is rendszeresen szembesültek. A flotta minden tagja átesik egy szigorú napi, heti, illetve negyedéves ellenőrzésen, valamint éves műszaki vizsgán.

Fotó: Adonyi Gábor/Pexels

A vizsgálat megállapította, hogy a problémák túlnyomó részben a járművek korára vezethetőek vissza, legmagasabb szintű karbantartás mellett is fennáll a meghibásodások kockázata.

Az egymással összefüggésben nem lévő augusztusi tűzesetek részletes vizsgálata még tart, a BKV külső szakértőket von be, hogy megállapítsa, mitől gyulladtak ki a járművek.

Az BKV a városvezetéssel közösen vallja: a műszaki hibák és a fenntartási költségek csökkentése csak új járművek beszerzésével valósítható meg. A korábbi évek 14-15 éves átlagéletkorához képest jelenleg a teljes állomány átlagéletkora 12,8 év, ugyanakkor az optimális maximális élettartam az autóbuszoknál 8-10 év. Több mint 200 busz 20 évesnél idősebb. A BKV buszflottájának jelenleg a fele, 420 jármű csereérett. Az autóbuszok cseréje az elmúlt években megkezdődött, a korábbi magas padlós járművek cseréje megtörtént. A BKV kiegészítő megoldásként 65 új autóbusz bérléséről is írt alá szerződést.

Budapest Főváros Kormányhivatalának újabb vizsgálata jelenleg is tart a BKV-nál. Az elmúlt napok ellenőrzésein a hatóság további buszokat kötelezett műszaki szemlére. Megjegyzendő ugyanakkor, hogy a járművek állapota – legyen az személygépkocsi vagy autóbusz – két műszaki vizsga között változhat, de a jármű a kisebb hiba kijavításáig biztonságosan használható, véli a közlekedési társaság.

A kormányhivatal ellenőrzése a múlt heti hírek szerint aggasztó és veszélyes hiányosságokat tárt fel a BKV autóbuszainál. A legjellemzőbb problémák a tűzveszélyes olajszivárgás, az elégtelen fékhatás, valamint a rossz állapotú gumiabroncsok. Szerintük az ellenőrzött járművek mindössze 22 százaléka volt műszakilag megfelelő állapotban.