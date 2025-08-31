GTA Hatvanpuszta Hadházyval – játék egyelőre nincs, csak egy AI-videó

„GTA Hatvanpuszta – Story Mode. Éld túl az autós üldözést, majd fedezd fel a titkokkal teli uradalmat!” – ezzel a kommentárral tette közzé a AI-generált tartalmakat posztoló Kappantüttösi Krónikák azt az egyperces videót, ami Hadházy Ákos Hatvanpusztán tett látogatását és az azt követő autós üldözést és karambolt dolgozza fel a Grand Theft Auto stílusában.

A jelenetben látszik a baleset, valamint az, hogy Hadházy bemegy a hatvanpusztai birtokra, körbejárja a medencét és az épületeket, majd meglátogatja a bölényeket és antilopokat, az egyik zebrát pedig répával kínálja.

A GTA 6-ra várakozva a 444 már tavaly megmutatta, milyen lenne a játék előzetese Orbán Viktorral a főszerepben.

