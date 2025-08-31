Németh Szilárd a Tisza állítólagos adóemelésével riogatja tanévkezdés előtt a tanárokat

Vasárnap is dübörög a Fidesz kampánya, ami a Tisza állítólagos adóemeléséről szól, annak ellenére, hogy Magyar Péter épp adócsökkentésről beszél. Most Németh Szilárd, a Fidesz alelnöke és parlamenti képviselője posztolt erről, a tanévnyitóra készülő tanároknak üzenve.

„A pedagógusok egykulcsos adója ma 15%. A Tisza progresszív adóval sújtaná őket is, ami négyötödüknél 22%, egyötödüknél 33% lenne” – írta ki a korábbi rezsibiztos.



A kormánypárt kampány a Tisza állítólagos adóemeléséről kedden indult, egy névtelen Index cikk alapján. Ebben bemutattak egy dokumentumot, amit a Tisza belső feljegyzéseként tálaltak. Ez arról szól, hogy a párt gazdasági kabinetje adóemeléseket javasol, hogy kezelni lehessen a „korábbi, elhibázott gazdasági döntésekből és a mérhetetlen korrupcióból fakadó nehéz helyzetet”. A Tisza szerint a dokumentum hamisítvány, de a kampány tovább dübörgött, Orbán Viktor csütörtökön már Tisza-adóról írt, és a Fidesz politikusai egy manipulatívan megvágott videót is terjeszteni kezdtek, ami szerintük szintén a Tisza tervezett adóemeléséről szól.

Erre reagálva Magyar Péter közölte, hogy a Tisza-kormány az adócsökkentés kormánya lesz. Közzé is tette, hogy kormányra kerülésük esetén miként tervezik megváltoztatni a jövedelem adózását: