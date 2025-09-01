Kemény nyár után tart Lázár János Közlekedési Infót

Az ingázóknak próbálnak segíteni
2026 január 1-től új díjkonstrukció jön az M1-esen, a négy érintett megyére 15 ezer forintos éves matricát árulnak majd, az ott lakók vehetik ezt meg.
Győr irányába 3 sávon, Budapest felé 1 sávon megy majd a közlekedés. Októberre épül ki a lezárás.
60-80 km/órával lehet majd menni.
Felül kell vizsgálni az M1-es melletti utak teherforgalmát, és ez vonatkozik az egész országra is. A KRESZ most úgy szól, hogy főúton és gyorsforgalmin mehet a teherforgalom. Az M1 mellett teljes áttáblázás lesz Budapest és Bábolna között, áteszervezik a forgalmat. A cél, hogy a kamionok ne hagyhassák el a pályát sebességkorlátozás, torlódás vagy baleset miatt, az autósok viszont elhagyhassák. Ezt az összes kétszámjegyű úton, ami teherforgalom van, meg fogják tenni.
Lázár szerint a pályán kell tartani a kamionforgalmat, az alsóbbrendű utakról pedig ki kell azokat tiltani - leszámítva nyilván azokat a teherautókat, amelyek az adott területre mennek.
Szeptember 15-tel elkezdik hatsávosítani az M1-est, 60 km hosszan.
Három év alatt építik újra, 2x4 sávra bővítik. 800 milliárodos beruházás lesz.
Emiatt teljes korlátozások és lezárások lesznek.
Az utak állapotáról is beszél. 185 ezer km út van az önkormányzatok, 31 ezer km út van az állam birtokában. Megint elmondja, hogy sokkal többet költenek útra mint vasútra.
Lázár szerint van vita a szolidaritási adót illetően. Kezdeményezte, hogy a szolidaritási adóból akár még idén, de 26-tól azt az összeget részben vagy egészben írhassa le az önkormányzat, amit útfejlesztésre költ. Budapestet is érinti ez. 20 százalékot lehetne faragni a szolidaritási adóból.
Szerinte ez gesztus az önkormányzatok felé. Reméli, hogy a kormány és az önkormányzatok is támogatják a javaslatot. Ez szerint 100 milliárdos tétel, amihez az önkormányzatok még hozzátehetnek.
Nagy viták vannak a sebesség és roller kérdésében is, az utak minősége is kérdéseket vet fel. Többen és többféleképp akarják az utat használni.
800 km új autópálya épült, legerősebb autópályahálózat van itt, kérdés, ha 2 ezer km autópálya van, arra milyen használati és működési szabályok vonatkoznak.
A KRESZ bevezetése is az utasokat érinti. A konzultációk 2023 decembere óta zajlik. Nagyon sok észrevétel érkezett. 2025 szeptember végén új konzultáció indul. Lázár szerint ez "nemzeti konzultáció" lesz.
Szeretné, ha januárban elfogadná a kormány, és jövő szeptembertől be is vezessék.
Az emberi élet védelme a legnagyobb kihívás. A biztonságos közlekedés érdekében hoznak intékedéseket, de sok járműre vonatkozó feltételt felülvizsgálnak, a sebességhatárokat is.
Lázár szeirnt az utas a legfontosabb. Sokszor teherként tekintettek az utasokra a mávosok, volánosok. Szerinte a történetnek az utasról kell szólnia, ezért tettek átalakításokat.
Erről a második feltételnél beszél. Elmondja, hány diák utazik ingyen.
Ár szempontjából az utazás rendben van, de a minőség összefügg a pályával is. 25 milliárdot költöttek eddig a szolgáltatás javítására.
December 1-ével lép hatályba egy izgalmas változás: személyszállítási törvényt fogadtak el, ami kimondja, hogy az ott élőknek biztosítani kell alanyi jogon, hogy háromszor a járási, kétszer a megyeközpontba, és kétszer a megyeközpontból a fővárosba eljussanak, és onnan vissza. Ez nagyon sok településen nem működik így most. Ezer településen ennél jóval kevesebb a szolgáltatás.
Felmérik mindenhol, hogy a törvényhez képest mi az igény.
Nagyon sokszor elmondja, hogy jövő év végéig plusz 150 ezerrel egészítik ki a dolgozók bérét.
Nem a választással indokolja természetesen, hanem például a nehéz munkakörülményekkel.
Lázár szerint 4 feltétel kell, hogy elégedettebb legyen a lakosság, kiszolgálják a munkaerőpiacot. 1 millió új álláshely jött létre az elmúlt 15 évben .
A feltételek:
A politikai támadást szívesen veszi magára, de sértőnek tekinti, mikor a dolgozókat 40 fokban csesztetik, mikor ők 16-18 órát dolgozva próbálják a szolgáltatást működtetni. Megismétli, hogy a színvonal nem jó.
A fő cél, hogy a 37 szakszervezettel megállapodjon. Kötöttek bérmegállapodást, már a nemzetgazdasági átlag felettiek a bruttó bérek, pár ezer forinttal. Csaknem 30 százalékos emelés volt az évek alatt, bevezettek bérkompenzációt is. 750 ezer lesz a bruttó átlagbér jövőre, de vannak olyan buszvezetők és mozdonyvezetők, akik bőven efölött fognak keresni.
150 ezerrel emeli az eddigi jutattatásokat 2025-ben. Széchenyi kártyát és lojalitáspénzt kapnak év végén.
1100 milliárdot költ az állam a közlekedés megszervezésre évente. 100 milliárdot mozgosítóttak a 10 pontos program finanszírozása érdekében. Új vállalatirányítás, új struktúra van a MÁV-nál, régen folyt ki a pénz, ez megváltozott.
A várakozásokon felül nő a tömegközlekedést használók száma. Egyszerre kell fejleszteni az utakat és a vasutat.
Lázár János azt mondja, cél az elmozdulás és kimozdítás, a MÁV-Volán berögzött működésének megváltoztatása, de a nagy rendszer átalakítását nem könnyű sikerre vinni. A siker nagyon messze van, de aránytalanul nagy kritika éri a MÁV-Volán csoportot.
Mobilitásra kényszerített ország Magyarország, nincs olyan polgár, akinek a lakóhelyéről ne kellene kimozdulnia. Naponta 4,5 millió ember indul el, a közlekedésük megszervezése kiemelt kérdés.
4,3 millió autójuk van a magyaroknak, 1000 főre eső autó száma 471. Ez nagyot nőtt 2010-hez képest. Azzal számol, hogy az autók száma folyamatosan nőni fog. Ilyenkor jogos a kérdés, hogy milyen tömegközlekedésre van szükség. 2023-tól jelentős tarifareformot hajtottak végre (ország- és vármegyebérlet, díjmentességek, kedvezmények), a magyar tömegközlekedés Európában az 5. legolcsóbb.
A tarifacsökkentések miatt nagyobb ütemben használják az emberek a tömegközlekedést. MÁV és Volán csoport 2025 őszén 1 millió bérletet adnak el havonta. 21 millió bérletet adtak el az országbérlet bevezetése óta. Az olcsóbb termékből többet vásárolnak a magyarok. Először érik el, hogy a növekvő gépkocsiszám mellett 1 milliárd közösségi közlekedéses utazás lesz Magyarországon.
A 20 éves buszoktól "elköszönnek", az átlagéletkor 9 év lesz.
Mozdonycsere program is zajlik, két éve nagyon rossz volt a flotta. 55 új (újabb) mozdony áll be év végéig, összesen 100-at terveznek. Ezekből 40 közlekedik, és látszik is a szolgáltatási színvonalon, és jobban tartják a menetrendet - mondja Hegyi.
Több vasúti kocsit tudtak beállítani.
Hegyi szerint sikertörténet a 200 tartalék autóbusz beállítása, amit például a nyári viharnál vetettek be.
A klímagarancia legfontosabb lépése, hogy megmutatták, melyik járat klímás, és melyik nem. A klímahibák száma 65 százalékkal csökkent.
A MÁV app is újul meg, ezt is vállalta Lázár. A térképes keresés a következő lépés.
Hegyi Zsolt azzal nyit, hogy 700 millió utazás volt a MÁV vagy Volán járatain. Az országbérletet nyáron 15 ezerrel több diák vette igénybe, mint amennyien tavaly. 15 ezer felnőtt is megjelent többletként.
A késési biztosítás volt Lázár egyik vállalása. 10 ezer vonat késett 20 percnél többet, emiatt 316 milliót fizettek ki. Kevesebb, mint amire számítottak.
3 ezer vonat késett ennyit, ez fele annyi volt, mint tavaly. Jobban sikerült tartani a menetrendet, 72 százalék helyett 80 százalék volt meg átlagosan. A vonatok kevesebbet késtek.
Az állomási mosdófelújítási program is zajlik, az utasok 50 százaléka már ilyet használ, év végéig befejezik a programot. Az IC-ket is takarítják menet közben.
Az autóbuszflottát is megújítják, jönnek az új autóbuszok.
Most indul a program, a miniszter is népszerűsíti. Szerinte ez történelmi jelentőségű akció.
Hegyi Zsolt MÁV vezérnek is átadja a szót.