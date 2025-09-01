Kemény nyár után tart Lázár János Közlekedési Infót

Győr irányába 3 sávon, Budapest felé 1 sávon megy majd a közlekedés. Októberre épül ki a lezárás.

60-80 km/órával lehet majd menni.

Felül kell vizsgálni az M1-es melletti utak teherforgalmát, és ez vonatkozik az egész országra is. A KRESZ most úgy szól, hogy főúton és gyorsforgalmin mehet a teherforgalom. Az M1 mellett teljes áttáblázás lesz Budapest és Bábolna között, áteszervezik a forgalmat. A cél, hogy a kamionok ne hagyhassák el a pályát sebességkorlátozás, torlódás vagy baleset miatt, az autósok viszont elhagyhassák. Ezt az összes kétszámjegyű úton, ami teherforgalom van, meg fogják tenni.

Lázár szerint a pályán kell tartani a kamionforgalmat, az alsóbbrendű utakról pedig ki kell azokat tiltani - leszámítva nyilván azokat a teherautókat, amelyek az adott területre mennek.