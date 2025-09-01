Ki az az Andrij Parubij, és miért lőtték őt szitává fényes nappal a nyílt utcán?

A cikkek megosztásához Közösség vagy Belső Kör csomagra van szükséged. Ha még nincs ilyen előfizetésed, a Csomagok között válts most magadnak egyet. Ha már van, lépj be a fiókodba!

„Tudjuk, hogy ez a bűncselekmény nem véletlenül történt. Van orosz nyom. A törvény előtt mindenki felelni fog.” Ezt Ivan Vihovszkij ukrán rendőrparancsnok jelentette ki hétfőn, miután a hatóságok őrizetbe vették és kihallgatták Andrij Parubij parlamenti képviselő, egykori házelnök feltételezett gyilkosát. Vihovszkij további részletekkel nem szolgált, sem az orosz nyommal, sem esetleges más motívumokkal kapcsolatban. Arról sem beszéltek a rendőrök, hogy segítette-e bárki tette végrehajtásában a merénylőt. Az ukrán lapok tudósításaiból-elemzéseiből annyi derül ki, hogy az orosz szálat prioritásként kezelik, de azt sem zárják ki, hogy más motivációi lehettek. Itt elsősorban nem körvonalazott üzleti ügyek jöhetnek szóba.

A nyomozás eddigi eredményei szerint a gyanúsított egy 52 éves férfi, aki Lembergben élt, és nem dolgozott sehol. Voltak körülmények, amelyek arra sarkallták, hogy végrehajtsa a gyilkosságot, közölték a rendőrök, de itt meg is álltak. Vitalij Glagola, az általában jól értesült ungvári újságíró a Telegram-csatornáján arról írt, hogy az orosz szakszolgálatok zsarolták a férfit. Azt állították, tudják, hol van a fia, aki részt vett az ukrajnai harcokban, és egy éve eltűntként tartják nyilván. Erről a verzióról az ukrán 5-ös Csatorna is közzétett egy bejegyzést.

Andrij Parubij feltételezett gyilkosa 2025. szeptember 1-jén Fotó: HANDOUT/AFP

Az 54 éves Andrij Parubijt augusztus 30-án, szombaton lőtték le a nyílt utcán a nyugat-ukrajnai Lembergben. A gyanúsított a Glovo futárcég alkalmazottjának öltözve került a közelébe, majd profi bérgyilkosokra jellemző módon hajtotta végre a merényletet. 8 golyót eresztett bele, ellenőrizte, hogy meghalt-e, elmenekült a tetthelyről, átöltözött, megszabadult a fegyverétől, majd elutazott a városból. A rendőrök így is a nyomára bukkantak forró nyomon, 36 órával az események után, vasárnapról hétfőre virradóra őrizetbe is vették, néhány száz kilométerrel arrébb, Hmelnickij megyében.

Az akcióban részt vettek az ukrán nemzetbiztonsági szakszolgálatok, az SZBU emberei is, szerintük hónapokon át tartott a felkészülés a merényletre, a gyanúsított hosszasan tanulmányozta áldozata napirendjét, útvonalait, előkészítette saját menekülési terveit.

Egyes politikusok azt állították, hogy Parubij két hónappal ezelőtt rendőri védelemért folyamodott, ám a kérelmét elutasították. A rendőrség és az SZBU erre reagálva közölte, sem a képviselő, sem a hozzátartozói részéről nem érkezett ilyen kérés a hatóságok felé.

Andrij Parubij az ukrán parlament elnökeként 2018-ban Fotó: GENYA SAVILOV/AFP

A Parubij-gyilkossággal kapcsolatos bizonytalanság egyik oka, hogy az áldozat az utóbbi években kiszorult az ukrán belpolitika élvonalából, a hírekben alig szerepelt, a véleményét nem hangoztatta semmiről. Szemben például azzal az Irina Farionnal, aki ellen szintén Lembergben követtek el halálos merényletet, és bár sosem volt országos jelentőségű politikus, radikálisan orosz- és orosznyelv-ellenes nézeteivel tele voltak a lapok.

Ezzel együtt tény, hogy Andrij Parubij karrierje több korábbi pontján meghatározó figurája volt az ukrán belpolitikának. Ezenközben olyan események is fűződtek a nevéhez – vagyis olyan cselekményekkel is megvádolták –, amelyek révén a mai napig célpontja lehetett az oroszoknak.