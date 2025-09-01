Nem ment át a rákosrendezői tervpályázat kiírása a szakbizottságon

Bár a rákosrendezői tervpályázat tartalmával még egyetértettek a Tisza képviselői, annak kiírását már nem szavazták meg, hanem tartózkodtak, mert azt akarták, hogy a kérdés a Fővárosi Közgyűlés elé is kerüljön – írja a Magyar Hang.

A testület fideszes delegáltjai nemcsak a tervpályázat kiírása kapcsán tartózkodtak, de az annak tartalmával kapcsolatos szavazáson is a Vitézy Dávid vezette Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottság hétfői ülésén.

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

A lap szerint a közgyűlés legközelebb szeptember végén ülésezne, vagyis ha nem hívnak össze rendkívüli alkalmat, borulhat a tervpályázati kiírás ütemezése, aminek első szakasza már november második felében zárult volna, így viszont akár heteket is csúszhat. A tiszás Balogh Balázs egyebek mellett azzal érvelt, hogy a projekt elindítása „szimbolikus dolog”, és szerinte egy korábbi határozat is kimondta, hogy a kérdést majd terjesszék a közgyűlés elé. Azt kérte, ha kell, akkor legyen akár rendkívüli közgyűlés is a témában.

Vitézy Dávid erre úgy reagált, hogy azt ő sem tartotta volna helyesnek, ha Karácsony Gergely főpolgármester egyedül dönt a kiírásról, de a szakbizottság is véleményezheti az anyagot, ami szerinte elegendő demokratikus kontrollt biztosít. A Fidesz is azt jelezte, hogy a fővárosi közgyűlésen kéne tárgyalni a rákosrendezői tervpályázat kérdését.

Hogy hogyan élt a Főváros az elővásárlási jogával a területre, és hogy miért nem valósult meg a kormány által betervezett mini-Dubaj projekt ebben a videóban mutattuk meg. Arról pedig, hogy a főváros vásárlása után hogyan haladtak a nyár folyamán a tárgyalások a kormánnyal ebben és ebben a cikkben írtunk az elmúlt hónapban.

A mostani szavazás előtt Dományi Bálint, a Rákosrendező-projekt vezetője prezentációt is tartott arról, hogy a főváros milyen városrészt szeretne Rákosrendezőn létrehozni. Elmondta, hogy a pályázaton egy komplex látásmóddal rendelkező, kreatív tervezőgárdát keresnek majd, ami később végig tud vinni egy összetett tervezést. A tervpályázat speciális közbeszerzési eljárás lesz, önmagában is két szakaszos, aminek során az elsőnél bármelyik tervezőiroda jelentkezhet november 7-ig. Ezt november 18-ig bírálják és értékelik.

A zsűrit 17 tag alkotja összesen, Karácsony Gergely és Vitézy Dávid lesznek a társelnökök, de a folyamatba bevonják a kerületi főépítészeket, a fővárosi szakcégek képviselőit, szakmai szervezeteket. Lesz két külföldi zsűritag is Bécsből és Prágából.